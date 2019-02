I giornali di oggi spiegati bene | dal vivo

L'Onu apre un'inchiesta indipendente sull'omicidio del giornalista Khashoggi : Il relatore speciale delL'Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie si recherà in Turchia la prossima settimana per iniziare una "inchiesta internazionale indipendente" sull'assassinio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi, brutalmente ucciso lo scorso ottobre. Lo si apprende al Palazzo di Vetro. Agnes Callamard ha fatto sapere che sarà in Turchia dal 28 gennaio al 3 febbraio.

Gilet gialli - il giornalista francese Jerome Gautheret : "Non gli interessa l'appoggio di Luigi Di Maio e M5s" : "I Gilet gialli non hanno alcun interesse a legarsi con il Movimento 5 Stelle". Il giornalista francese Jerome Gautheret, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, asfalta Luigi Di Maio e i grillini in diretta: "Vogliono essere un movimento che parla solo della Francia". Insomma, l'uscita del vi

Turisti giornalieri a Venezia : pagheranno un ticket sino a 10 euro al posto della tassa di soggiorno : E' In arrivo il ticket d'ingresso a Venezia. Una norma della manovra prevede infatti la possibilità di applicare una tassa di sbarco fino a 10 euro. Nelle intenzioni, la misura potrebbe anche ...

Lutto nazionale oggi - per i funerali del giornalista Antonio Megalizzi : Lutto nazionale oggi, per i funerali del giornalista Antonio Megalizzi ucciso nell'attentato di Strasburgo accaduto martedì 11 dicembre alle 21. La salma si trova presso la Sua Parrocchia, quella di ...

Un mondo di giornalisti in pericolo come Jamal Khashoggi : I governi spesso usano sia il bastone sia la carota per tenere in riga i reporter. L’omicidio di Khashoggi è tutt’altro che un caso isolato. Leggi

Perché il giornalismo è necessario - oggi più che mai : Le copertine del magazine Time, che stavolta moltiplicano la persona dell’anno e diventano una difesa del giornalismo in tutto il mondo, sarebbero potute essere centinaia. Alla fine il direttore a Edward Felsenthal e la sua squadra hanno scelto quattro scatti: quello del saudita Jamal Khashoggi, fatto a pezzi nell’ambasciata del suo Paese a Istanbul; quello della redazione della Capital Gazette di Annapolis, in Maryland, vittima lo scorso 28 ...

Time - il titolo “persona dell’anno 2018” a Jamal Khashoggi e ai giornalisti “guardiani” contro la manipolazione : Jamal Khashoggi è stato nominato “persona dell’anno 2018” dal Time Magazine, insieme ai giornalisti della Capital Gazette di Annapolis, la filippina Maria Ressa e i reporter della Reuters arrestati a Myanmar, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, definiti “i guardiani” dal settimanale statunitense. È la prima volta che dei giornalisti vengono scelti come “persona dell’anno” dal magazine, che assegna questo titolo dal ...

