Hertha-Wolfsburg 0-1

Bundesliga - vittoria esterna dell'Hertha : pari tra Schalke e Wolfsburg : TORINO - Successo facile per l' Hertha in casa del Norimberga per il 18esimo turno di Bundesliga. La squadra di Dardai vince 3-1 in trasferta e si avvicina decisa all'Europa, grazie alla doppietta di ...