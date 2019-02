Helen Mirren sfida la giornalista | a 73 anni anni riesce a toccare le punte dei piedi

Catherine the Great (Sky) - nuova immagine Helen Mirren al fianco Jason Clarke : È stata rilasciata una nuova immagine che ritrae Helen Mirren al fianco di Jason Clarke nell’attesissima serie targata Sky e HBO, Catherine the Great , ambientata nella sfarzosa e politicamente spietata corte russa del 18° secolo. In una corte scintillante e assetata di potere, accanto alla vincitrice del premio Oscar®, vedremo Jason Clarke ...

Catherine the Great - Helen Mirren diventa Imperatrice di Russia nelle prime immagini della miniserie Sky : Per una grande Imperatrice, ci vuole una grande attrice: e sarà proprio un'attrice del calibro di Helen Mirren a vestire i panni dell'Imperatrice russa Caterina II nella miniserie Catherine The Great, la cui messa in onda è prevista nel corso del 2019 su Sky Atlantic.Una co-produzione internazionale tra Sky e la Hbo, che fa parte dell'accordo siglato tra le due società per sviluppare produzioni su larga scala, con la collaborazione (nel ...