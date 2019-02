Hamsik Napoli | sarà addio | la sua carriera in maglia azzurra

Napoli-Sampdoria 3-0 : Milik letale - Allan inesauribile - Hamsik impreciso : Napoli-Sampdoria finisce 3-0 e per gli azzurri è una bella boccata di ossigeno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le statistiche evidenziano le super prestazioni di Milik e Allan, mentre è rimandato Hamsik. Più in generale i numeri raccontano di una partita dominata dagli uomini di Ancelotti che in 93 minuti arrivano 18 volte al tiro verso la porta contro le 8 dei blucerchiati. I partenopei giocano un gran calcio con il 90% di precisione ...

Napolimania : Hamsik ceduto per finanziare uno store di lusso. Scelta scellerata della società : ... per quello che significa Marek Hamsik per la storia del club, per quello che significa come simbolo, per quello che significa, soprattutto, nell'economia attuale del gioco del Napoli.

Hamsik Cina - è fatta : le cifre dell’affare con il Napoli : Un avventura lunga 12 anni sta giungendo al termine. Una delle poche bandiere presenti nel calcio italiano sembra essere ormai pronta ad abdicare. Marek Hamsik pare essere pronto a salutare il suo amato Napoli per cedere alle lusinghe e soprattutto ai milioni provenienti dalla ricca Cina. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ne è […] L'articolo Hamsik Cina, è fatta: le cifre dell’affare con il Napoli proviene da Serie A News ...

Hamsik in Cina - 15 milioni al Napoli e 9 al giocatore - accordo triennale : Una vittoria al San Paolo per salutare Napoli e il Napoli. Le parti hanno quasi definito tutto. Si tratta di un’operazione intorno ai 15 milioni; al giocatore invece 9 milioni più bonus per 3 anni. Anche Ancelotti, nel post gara di Napoli-Sampdoria ai microfoni di SkySport ha confermato: “C’è una trattativa in corso, non nascondiamo niente. Da parte mia e della società, se il giocatore ha il desiderio di provare un’altra esperienza lo si lascia ...

Napoli - Ancelotti 'Hamsik può partire - va accontentato' : Napoli - Un ritorno alla normalità dopo la delusione in Coppa Italia e la conferma che Marek Hamsik è a un passo dall'addio. La notte del San Paolo, il 3-0 alla Samp lascia sensazioni strane al Napoli ...

Calciomercato Napoli - Hamsik va in Cina : fatta con il Dalian - operazione da 15 milioni : Il Napoli ha molto rispetto per Marek - dice Ancelotti su Sky Sport - se lui vuole fare un'altra esperienza vogliamo accontentarlo . C'è questa trattativa, non nascondiamo niente. Da parte mia e ...

Napoli - Hamsik va in Cina. Ancelotti conferma : 'C'è una trattativa in corso' : Il Napoli riparte in campionato, ritrova gioco e vittoria ma come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di una possibile partenza di Marek Hamsik: destinazione Cina, sponda Dalian. A confermare ...

Il Napoli saluta Hamsik : andrà in Cina : Se ne parlava con insistenza. Ora il futuro di Hamsik non è più un segreto. Il mister Carlo Ancelotti, infatti,

Napoli - Ancelotti conferma l’addio di Hamsik : “trattativa in corso - Marek ha il desiderio di andare via” : Nel post partita, l’allenatore azzurro ha rivelato l’esistenza di una trattativa tra il Napoli e il Dalian per la cessione di Hamsik La vittoria ottenuta contro la Sampdoria è passata immediatamente in secondo piano, in casa Napoli infatti tiene banco l’imminente addio di Marek Hamsik. Carlo Hermann / AFP Il centrocampista slovacco, partito titolare oggi nel match del San Paolo, ha giocato la sua ultima partita davanti ai ...

Napoli - Ancelotti : "Ci siamo ritrovati. Per Hamsik c'è una trattativa in corso" : Il Napoli riparte alla grande, dopo il doppio stop con il Milan tra campionato e Coppa Italia. Contro la Sampdoria gli azzurri costruiscono il successo con primo tempo da applausi, impreziosito dall'...

Napoli - clamoroso addio di Hamsik : il giocatore lascia il club azzurro e vola in Cina : Ultima partita oggi in maglia azzurra per Hamsik, per il quale c’è una trattativa in corso con i cinesi del Dalian Marek Hamsik è pronto a lasciare il Napoli, il centrocampista slovacco ha giocato contro la Sampdoria la sua ultima partita con il club di De Laurentiis. Cafaro/LaPresse La prossima squadra sarà il Dalian, società cinese che già qualche giorno fa aveva chiesto a Lazio e Torino la disponibilità a cedere Immobile e ...

Live Napoli-Sampdoria 2-0 Esce Hamsik : fa posto a Diawara