Hamsik in Cina, 15 milioni al Napoli e 9 al giocatore, accordo triennale

Hamsik, dovrebbe essere stata l'ultima con il Napoli: lo aspettano in Cina, al Dalian. Ha 31 anni. Ha giocato 519 partite nel Napoli. Ha segnato 121 gol. In Cina gli daranno 9 milioni netti. Per 3 anni. Tutto confermato. Hamsik in Cina al Dalian: 15 milioni di euro! 3 anni di contratto

Una vittoria al San Paolo per salutare Hamsik e il Napoli. Le parti hanno quasi definito tutto. Si tratta di un'operazione intorno ai 15 milioni; al giocatore invece 9 milioni più bonus per 3 anni. Anche Ancelotti, nel post gara di Napoli-Sampdoria ai microfoni di SkySport ha confermato: "C'è una trattativa in corso, non nascondiamo niente. Da parte mia e della società, se il giocatore ha il desiderio di provare un'altra esperienza lo si lascia andare. E il desiderio da parte sua c'è, visto che si sta trattando".