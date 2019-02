Grande serata di cinema contro lo spreco di cibo a Cuneo | Alba e Mondovì

Night of Kick and Punch 9 – Grande successo per una serata di sport e spettacolo : i risultati : Una serata di Grande sport e spettacolo al Centro sportivo Vismara soldout: i risultati dei match e il racconto della serata di Night of Kick and Punch 9 Tutto esaurito al centro sportivo Vismara di Milano, sabato 15 dicembre, per la nona edizione di The Night of Kick and Punch organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e condotta da Elisabetta Canalis. Lo spettacolo è stato organizzato come le grandi manifestazioni ...