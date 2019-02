Giorno del Ricordo a Pordenone

Giuseppe - è il Giorno del dolore : in chiesa c'è anche la mamma - tensioni con la famiglia del padre : Esiste una «folle abitudine al male. Ci fa diventare indifferenti e ci impedisce di cogliere i momenti e le situazioni di crisi. anche le istituzioni fanno sempre più fatica ad...

L'oroscopo del Giorno 4 febbraio : lunedì 'perfetto' per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del giorno 4 febbraio 2019 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di lunedì? Come certamente qualcuno di voi avrà già intuito, nel prossimo inizio settimana ad emergere su tutti saranno due segni in particolare: Sagittario e Acquario. Il primo sarà assolutamente super-favorito in amore mentre il ...

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil nel Giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...

Oggi è il Giorno della marmotta : A Punxsutawney, Pennsylvania, Phil la marmotta farà il suo pronostico per dirci se ci saranno altre sei settimane d'inverno o una primavera precoce

Caldaia rotta nel Giorno della nascita del figlio : la fattura è sconvolgente : Due figli di cui prendersi cura e una Caldaia rotta. Una scena commovente dalla quale nasce uno splendido gesto di solidarietà. La vita di un genitore è ricca di imprevisti e di responsabilità cui far fronte. Mettere al mondo una vita vuol dire custodirla e proteggerla in ogni modo possibile. Per questo motivo decidere d’avere un figlio non dovrebbe mai essere una decisione presa d’istinto, senza ragionare con calma e porsi la domanda più ...

Il 2 febbraio è il Giorno della marmotta e anche la candelora : Il giorno della marmottaIl giorno della marmottaIl giorno della marmottaIl giorno della marmottaIl giorno della marmottaIl giorno della marmottaIl giorno della marmottaIl giorno della marmotta«Per la santa candelora dell’inverno siamo fora, ma se piove o tira vento, dell’inverno siamo dentro». Il detto popolare è tutto italiano, ma non è il solo riferito alla giornata del 2 febbraio. Dall’altra parte dell’Atlantico è il ...

Le notizie del Giorno – Paura per il calciatore del Lecce Scavone : Le notizie del giorno – Sono state ore di grande Paura per le condizioni del calciatore del Lecce Scavone, durante la gara di campionato contro l’Ascoli terribile scontro aereo, il calciatore ha battuto violentemente la testa ed in seguito perso i sensi. Immediato l’intervento di compagni, avversari e dell’ambulanza, il calciatore è stato trasportato in ospedale. Scavone non è mai andato in arresto cardiaco, ...

Londra - da 12 anni aspetta ogni Giorno la metro per riascoltare la voce del marito morto : "Mind The Gap": chiunque sia stato a Londra e abbia preso la metropolitana, ha sentito sicuramente queste tre parole ripetute all’approssimarsi dei treni alla stazione: invitano i passeggeri a fare attenzione al vuoto fra la porta in apertura e la banchina. Ma per Margaret McCollum quel suono ha tutt'altro significato...Continua a leggere

Oroscopo del Giorno 3 febbraio : ripresa per i Gemelli - sottotono il Leone : Prosegue il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la giornata di domenica 3 febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito, le previsioni con amore, salute e lavoro segno dopo segno. Ariete: in amore giornata che vi invita a riflettere sul rapporto che state vivendo, se una relazione è nata da poco siate cauti. Nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio e tensione. Fisico che vi invita a fare ...

Lombardia : Consiglio convocato martedì - l'ordine del Giorno : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha convocato il Consiglio regionale per martedì 5 febbraio (ore 10-19). All’ordine del giorno le risoluzioni che riguardano l’emergenza incendi boschivi (relatori Gigliola Spelzini-FI e Giacomo Cosentino-Lista Fontan

2 Febbraio 2019 - Giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e leggende - grande attesa per le “previsioni meteo” di Phil : Come ogni anno c’è grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ...

L’uomo del Giorno – Buon compleanno Batistuta - uno dei calciatori più forti di sempre : 1/11 LaPresse ...

E' il Giorno del 'big snow' - le regioni del Nord Ovest sotto la neve : Roma, 1 feb., askanews, - E' il giorno di 'big snow', la prima vera grande nevicata invernale che sta interessando dalla notte le regioni del Nord-Ovest. IMBIANCATA MILANO - La neve caduta nella notte ...

Le notizie del Giorno – Nuovo scandalo in Serie C - morto ex calciatore ed allenatore : Le notizie del giorno – Si preannunciano altri mesi caldissimi per quanto riguarda il campionato di Serie C, in arrivo infatti uno scandalo clamoroso che riguarda il Girone C e che potrebbe portare incredibili ribaltoni in classifica. La notizia viene lanciata direttamente da Itasportpress, negli ultimi giorni pare che sia arrivata al presidente della Figc, alle sedi delle varie leghe, alla Covisoc, a diverse procure e alle autorità ...