Gilet Gialli | dodicesimo sabato di proteste Scontri e lacrimogeni ...

Gilet Gialli restano compatti - ancora scontri a Parigi nel dodicesimo atto dedicato ai feriti. A Republique tornano i casseur : Più Gilet gialli a Parigi, meno in provincia, ma il movimento - giunto oggi al 12/o atto della sua protesta - tiene duro. I leader della piazza si sono compattati nella capitale, dove oggi c'è stato il corteo più numeroso, 14.000 persone, per rendere omaggio alle "teste rotte", i feriti. E in prima fila c'erano loro, quelli che hanno perso un occhio o che hanno la gamba ingessata. Ma a place de la Republique sono tornati i ...