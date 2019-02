Gilet gialli atto 12 | scontri a Parigi alla manifestazione per i feriti

Scontri e lacrimogeni a Parigi - Gilet gialli atto 12 contro la violenza della polizia : Il movimento dei "Gilet gialli" sfila a Parigi e in altre città francesi per il suo "atto XII", che prende di mira le violenze della polizia dopo la decisione del Consiglio di Stato di autorizzare l'uso dei proiettili di gomma da parte degli agenti. Tensione e Scontri a Parigi fra Gilet gialli e la polizia: i disordini si sono verificati nei pressi di Place del Rapublique. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle ...

Gilet gialli - 12° sabato di proteste : 15.44 Dodicesimo sabato di protesta dei Gilet Gialli in Francia, dedicato questa settimana ai feriti delle manifestazioni precedenti. A Parigi, è stata indetta dal movimento una "marcia bianca",diretta verso Place de La Republique, contro l'uso di pallottole di gomma da parte degli agenti. Gli organizzatori esortano a scendere in strada con "bende sugli occhi" e Gilet macchiati di rosso, come fosse sangue. Cortei anche a Valence, Tolosa, ...

Gilet gialli : 14 persone interrogate dalla polizia a Valence : Quattordici persone sono stati interrogate dalla polizia a Valence, prima dell'inizio della manifestazione dei Gilet gialli. Lo riporta France Info. Di queste "molte" sono state poste in stato di ...

Dai Gilet gialli a Hollande. Tutti odiano Brigitte Macron : Parigi. Il presidente americano, Donald Trump, le aveva detto che “era in forma, nonostante la sua età” quando era venuto a Parigi, nel 2017, in occasione della festa nazionale del 14 luglio. Laurent Ruquier, animatore del talk-show più fighetto del sabato sera francese, le aveva fatto i complimenti

Sardegna - finita esperienza Gilet gialli : ... che intendo comunque proteggere dal possibile uso dei partiti tradizionali o di qualche testa calda, non farò più politica". L'ex attivista del Movimento Cinque Stelle si dice molto deluso. "Sono ...

Incendio nel ristorante del super chef stellato : aveva criticato i Gilet gialli su Facebook : La procura ha aperto un'indagine per stabilire se ci sia effettivamente un qualche legame tra il post di Yannick Delpech e...

Che cosa vogliono i Gilet gialli - spiegato da una loro leader : Perché avete deciso di creare questa lista? Perché siamo in democrazia e ne abbiamo il diritto e perché dobbiamo strutturarci a tutti i livelli quindi anche in politica. Perché è una lista seria e ...

Francia - incendiato ristorante di uno chef. Aveva criticato i Gilet gialli - Sky TG24 - : Fiamme a "L'Amphitryon", locale di Yannick Delpeck che si trova vicino a Tolosa. "Dal mio discorso sui social network contro il movimento - dice - ho capito subito che le mie parole Avevano dato ...

La crisi dei Gilet gialli segue Macron fino in Egitto : Al Cairo il presidente francese ha usato uno stratagemma per parlare di diritti umani. Ma in Francia ci si chiede se riuscirà a recuperare forza e legittimità. Leggi

Più potere d'acquisto - più debito pubblico : il regalo avvelenato di Macron ai Gilet Gialli : Forse i Gilet Gialli hanno vinto la partita. Non quella politica, sintetizzata nello slogan caro alle destre e alle sinistre radicali, dalla Le Pen a Mélenchon, di "Macron démission" strillato ancora sabato scorso (l'undicesimo) da qualche migliaio di manifestanti (con l'inevitabile corollario di scontri a Parigi, a piazza della Bastiglia, e un Gilet, il braccio destro di Drouet, il leader più estremista, il camionista tanto ...

Mouraud lancia i suoi "emergenti"Spaccatura dentro i Gilet gialli : Il giallo dei gilet francesi sembra un po' meno scintillante di qualche settimana fa. Il movimento si spacca con la lista della Levavasseur e il partito degli emergenti di Mouraud Segui su affaritaliani.it

Gilet gialli - Macron : Trarrò conseguenze profonde : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse