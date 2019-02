Giappone | crescono i timori di terremoti o tsunami dopo il ritrovamento di rari pesci

meteoweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) Iper un imminente disastro naturale instanno circolando onlinegli avvistamenti di un pesce abissale, ritenuto il presagio di. Ieri, 1 febbraio, due esemplari di regaleco sono stati catturati nelle reti da pesca al largo della prefettura di Toyama, portando il totale degli esemplari trovati in questa stagione a 7. All’inizio di questa settimana, invece, un regaleco di 3,2 metri è stato ritrovata sulla spiaggia della Toyama Bay, mentre uno di 4 metri è rimasto intrappolato in una rete da pesca al largo del porto di Imizu.L’introvabile regaleco vive tra i 200 e i 1.000 metri di profondità ed è caratterizzato da una pelle argentea e da pinne rosse. Tradizionalmente conosciuto come “Ryugu no tsukai” inse, ossia il “Messaggero del Palazzo del Dio del Mare”, la leggenda vuole che raggiunga le spiagge prima di un terremoto ...