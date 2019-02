Gerry Scotti - il clamoroso sfogo in diretta : "Sergio Mattarella - quel discorso..." : Gerry Scotti, rispondendo alla domanda di un concorrente a Chi vuol essere milionario, fa uno sfogo davvero anomalo. Il quesito chiedeva cosa avesse mostrato il Presidente Sergio Mattarella lo scorso 31 dicembre durante il discorso di fine anno. Avendo la concorrente chiesto l’aiuto del “Chiedilo a

Gerry Scotti : «Il pubblico segue il discorso di Mattarella su Rai1 - come se noi dessimo uno che ci somiglia. Possiamo fidarci di Canale5» : Gerry Scotti Gerry Scotti “bacchetta” il pubblico. Ieri durante l’ultima puntata di Chi vuol essere milionario?, il conduttore di Canale 5 approfitta di una domanda rivolta ad una concorrente per parlare di una questione che attanagliava la sua mente da un po’ di tempo. Il quesito chiedeva cosa avesse mostrato il Presidente Sergio Mattarella lo scorso 31 dicembre durante il discorso di fine anno. Avendo la concorrente chiesto ...

Ascolti tv - Chi vuol essere milionario batte Superbrain : il colpaccio di Gerry Scotti : È Gerry Scotti a vincere sugli Ascolti tv in prima serata di venerdì 1 febbraio. Su Canale 5, Chi vuol essere milionario porta a casa la palma di programma più visto della sua fascia con appena il 13,...

C'è posta per te - Gerry Scotti scoppia a piangere parlando del padre : C'è posta per Te è una trasmissione che va in onda su Canale 5, ormai da moltissimi anni, dove le persone che non si vedono da tempo cercano di riconciliarsi, ma non solo. Gerry Scotti è stato ospitato nel programma come sorpresa e regalo per il padre di un giovane (Michele) che da anni lotta contro una malattia degenerativa: l'artrite reumatoide. Gerry Scotti si commuove ripensando al padre Il padre di questo ragazzo ha da sempre considerato il ...

Strazio a C'è Posta per Te - pure Gerry Scotti piange per il papà "supereroe" : La prima storia di "C'è Posta per Te" è quella di un padre esemplare. Michele sente il bisogno di ringraziare il papà Francesco per l'affetto e l'educazione che ha ricevuto nonostante fosse bloccato ...

Strazio a C'è Posta per Te - pure Gerry Scotti piange per il papà 'supereroe' : La prima storia di "C'è Posta per Te" è quella di un padre esemplare. Michele sente il bisogno di ringraziare il papà Francesco per l'affetto e l'educazione che ha ricevuto nonostante fosse bloccato ...

C’è Posta per Te - Gerry Scotti in lacrime : ecco cosa è successo : Gerry Scotti è stato ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”, perché era la sorpresa di Michele per il padre Francesco che da anni lotta contro l’artrite reumatoide degenerativa. Il conduttore si è commosso più volte ascoltando la loro storia e così si è lasciato andare ad un racconto molto personale sul padre scomparso.”Gli sfortunati sono quelli che non dedicano dei minuti ai propri figli – ha detto Gerry – ...

C'è posta per te - Gerry Scotti ricorda il padre e scoppia a piangere : Gerry Scotti è stato ospite a "C"è posta per Te", il people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, perché era la sorpresa di Michele per il padre Francesco che da anni lotta contro l'artrite reumatoide degenerativa. Quest"ultimo stima moltissimo il conduttore perché una "persona onesta e corretta". Scotti si è commosso più volte ascoltando la storia di un figlio che ha voluto esprimere tutto il suo amore per il padre. Durante la puntata ...

“Sempre nel mio cuore”. Gerry Scotti - lacrime strazianti a C’è Posta per te : C’è Posta per te regala emozioni non solo al pubblico a casa ma anche agli ospiti di Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 26 gennaio a versare lacrime di commozione è stato Gerry Scotti. Gerry Scotti è stato invitato per lasciare il suo regalo a Francesco e Michele, padre e figlio, e vederli insieme gli ha fatto sentire l’esigenza di ricordare l’importanza di una famiglia unita. Il pensiero di Gerry Scotti è andato subito ...

Gerry Scotti piange a C'è posta per te : pensa al padre morto e si commuove : C'è posta per te regala emozioni non solo al pubblico a casa ma anche agli ospiti di Maria De Filippi . Nella puntata di sabato 26 gennaio a versare lacrime di commozione è stato Gerry Scotti . Gerry ...

Gerry Scotti piange a C'è posta per te : pensa al padre morto e si commuove : C'è posta per te regala emozioni non solo al pubblico a casa ma anche agli ospiti di Maria De Filippi . Nella puntata di sabato 26 gennaio a versare lacrime di commozione è stato Gerry Scotti . Gerry ...

C'è Posta Per Te - Gerry Scotti piange per il padre scomparso : Gerry Scotti battezza con le proprie lacrime la terza puntata della ventiduesima edizione di C'è Posta Per Te, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il conduttore pavese, tra le punte di diamante di casa Mediaset, si è commosso prima, durante e dopo il racconto della storia che lo ha visto protagonista, la prima della serata: a dividere la busta Michele e il padre Francesco, malato di artrite reumatoide degenerativa, ...

C'è posta per te - Gerry Scotti straziato dall'uomo con le ossa fragili : un pianto disperato : Un Gerry Scotti in lacrime, quello toccato dalla storia di Michele a C'è posta per te, il programma campione di ascolti condotto il sabato sera da Maria De Filippi su Canale 5. Michele si è rivolto a Maria per regalare a suo padre, Francesco, una serata speciale: l'uomo infatti da anni combatte un g

C’è posta per te - Gerry Scotti in lacrime : il ricordo della sua infanzia commuove lo studio (e Maria De Filippi) : Il conduttore ha emozionato il pubblico del programma ricordando la sua infanzia vissuta con un padre spesso assente per...