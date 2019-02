Funerali del bimbo ucciso a Cardito | il vescovo | ' Folle abitudine al male'

Cardito - rabbia e dolore ai Funerali del piccolo Giuseppe. Il vescovo : 'Folle abitudine al male' : Non puoi esserti affacciato al mondo - ha detto il vescovo di Pompei dall'altare della chiesa di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine gremita da centinaia di persone - per essere vittima della ...

Pompei - i Funerali del piccolo Giuseppe ucciso a Cardito. La mamma in chiesa : Pompei e tutta la Campania si fermano oggi per i funerali di Giuseppe Dorice, il bambino di 7 anni ucciso dal patrigno 24enne a Cardito , in provincia di Napoli, domenica scorsa. L'arrivo della bara ...