Forza Italia | per il Coordinamento Comunale il candidato resta Meffi

Giovanni Toti lascia Forza Italia : il suo nuovo partito sarà "satellite" della Lega : Giovanni Toti dice addio a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. Il suo progetto è costruire un partito satellite della Lega di Matteo Salvini. Ai primi di marzo, il governatore della Liguria, secondo alcune fonti riportate da il Giornale, si prepara a lanciare la "lista civica arancione" (colore già

Bolzano - social manager per ogni assessore. Forza Italia protesta : 'Spreco assurdo' : ... va assolutamente evitato, anche perché gli assessori con il lauto stipendio che avranno potranno tranquillamente pagarsi i loro social evitando un ulteriore costo della politica che getta discredito ...

Giorgia Meloni - la sfida finale a Silvio Berlusconi : altra valanga - chi scarica Forza Italia : La seconda gamba inizia a muovere i primi passi. Sabato i promotori dell' iniziativa si troveranno a Milano per provare ad accelerare i tempi. Le elezioni europee incombono e il progetto di una nuova aggregazione di centrodestra che affianchi la Lega potrebbe arrivare a compimento in tempo per l' ap

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S torna a crescere - Lega in calo - bene Forza Italia : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale rilasciato dall’istituto di ricerca veronese Winpoll (per Scenari Politici) e aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità. Rispetto all’ultima rilevazione di 14 giorni fa, per il progetto politico ideato da Belle Grillo si registrerebbe un timido segnale di ripresa. Mentre la Lega del ministro dell’interno Matteo Salvini, rispetto ai Sondaggi Winpoll dell’ultimo mese, sarebbe calato ...

Intervista esclusiva a Silvia Sardone : Forza Italia partito sbiadito - ormai allineato a sinistra. Milano anche capitale del crimine : È assurdo che una parlamentare eletta con una Forza politica che in campagna elettorale aveva promesso di lottare contro l'immigrazione clandestina, faccia la sua passerella a bordo di una nave piena ...

Sea Watch - Francesco Giro di Forza Italia durissimo : "Perché la Ong si deve vergognare" : Già, la Sea Watch era registrata come uno yacht di lusso: per questo è stata costretta a restare nel porto di Catania, mentre proseguono le indagini. L'equipaggio parlava di "manovra politica", eppure le evidenze d'indagine parlano chiaro: la nave era fuori legge, insomma non poteva navigare per il

A Montappone arriva Tajani Per Forza Italia 'Regione e Governo incapaci di dare risposte' : "Il presidente Tajani visiterà il Distretto del Cappello e incontrerà, al Museo del Cappello, gli imprenditori del Distretto di questo fondamentale settore per l'economia del territorio e, a seguire, ...

Giorgia Meloni le suona a Silvio Berlusconi : "Forza Italia ha qualche problema d'identità" : Giorgia Meloni non è una che le manda a dire, e il suo messaggio a Silvio Berlusconi è chiaro: "Mi pare che Forza Italia sul piano dell'identità abbia qualcosa da chiarire", ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia all'inaugurazione della nuova sede del partito a Milano. "Crediamo che il centrodes

Silvio Berlusconi - il big di Forza Italia in Sardegna lo abbandona : dopo vent'anni va con Salvini : L'ultima pugnalata al cuore per Silvio Berlusconi arriva dalla Sardegna, proprio da quella stessa regione che aveva scelto per annunciare il suo ritorno in campo per le prossime Europee. Lo storico esponente di Forza Italia e sindaco nel Sassarese, Giuseppe Morghen, ha deciso di mollare il Cav per a

Sondaggio Fabrizio Masia - salgono Forza Italia e Pd : crollo impressionante del M5s : Tempo di sondaggi ad Agorà di Rai 3. A presentare l'ultima rilevazione è Fabrizio Masia . Si parte dal giudizio sul governo , in lieve flessione: in totale, i giudizi positivi sull'operato dei ...

Riunione tesa in Forza Italia - partito spaccato tra chi vuole le primarie e chi no. Adriana Poli Bortone fa paura : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Dal nuovo Coni ai Daspo rafForzati - ecco la riforma dello Sport italiano : ... valorizzandone i percorsi di formazione per «una preparazione professionale che favorisca l'accesso al mondo del lavoro anche alla fine della propria carriera Sportiva, prevedendo agevolazioni alle ...

Istat - Forza Italia vota con la maggioranza a favore del neopresidente Blangiardo in quota Lega : Via libera, con 33 voti a favore, della commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica , Istat, . E praticamente ...