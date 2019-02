Fontana | autonomia | Sala bizzarro

Autonomia : Fontana a Sala - 'occasione storica per tutti' : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Il sindaco Sala sa bene che una condizione di maggiore Autonomia della Regione è essenziale anche per il Comune di Milano per poter proseguire sulla strada di una sempre maggiore capacità attrattiva e di miglioramento nelle offerte di servizi. La Regione ha il compito

Lombardia : Fontana - 'su autonomia no compromessi o governo a rischio' (2) : (AdnKronos) - In altre parole, per Fontana "non serve a niente un compromesso come avvenne per la devolution, che a forza di tirare da una parte e dall'altra, fu una soluzione al ribasso. Questa è 'la' riforma su cui tutti i governatori del Nord hanno messo la faccia". E dunque "o si fa una riforma

Lombardia : Consiglio vota unanime autonomia - Fontana 'buona politica' : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Con questa votazione il Consiglio regionale ha dimostrato di saper fare buona politica. Ha lanciato un messaggio che credo non potrà restare inascoltato da chi dovrà prendere le prossime decisioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in