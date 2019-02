Fiamme Gialle - più forze sul territorio. Cresce l'impegno nelle indagini di polizia economica e finanziaria : Ci sono le indagini di polizia economia e finanziaria, grandi inchieste per difendere il bilancio pubblico dall'evasione fiscale, dagli sprechi di fondi e dalla corruzione. E ci sono le attività a ...

Fiamme Gialle - più forze sul territorio. Cresce l'impegno nelle indagini di polizia economica e finanziaria : Rivoluzione per la Guardia di Finanza che abolisce le brigate e di dota di una organizzazione più a contatto con i cittadini, le amministrazioni locali e le imprese

Business degli outlet : nel 2015 le Fiamme Gialle di Trani volevano indagare sul socio di Tiziano Renzi. Il pm Savasta insabbiò : Trani, fine dicembre 2015, inizi di gennaio 2016. Il maggiore delle fiamme gialle Carmelo Salamone entra in un ufficio del tribunale con vista sulla splendida cattedrale e sull’Adriatico. In mano ha delle carte, che mette sul tavolo di Antonio Savasta, il pm titolare di un’indagine su delle fatture false. Emesse da piccoli imprenditori pugliesi (Dimonte, Rizzitelli, Belgiovine), incassate da grossi nomi fiorentini: si tratta di ...

Monza - poliziotto e finanziere arrestati dalle Fiamme Gialle : fabbricavano documenti per falsi permessi di soggiorno : Ci sono anche un poliziotto e un finanziere tra le sette persone arrestate a Monza, in Lombardia per un traffico di falsi permessi di soggiorno. Anche un’altra persona risulta indagata. Gli arresti, compiuti dalla guardia di finanza di Seregno e dalla polizia di Milano, hanno dato esecuzione alle ordinanze con cui il gip di Monza ha disposto una serie di misure cautelari. Una vera e propria associazione a delinquere, capeggiata da un ...

Sua madre sta male - affida l'edicola all'amica : multata dalle Fiamme gialle : Alessandra Foschi fa l' edicolante . Si sveglia ogni mattina all'alba per gestire la sua rivendita di giornali da oltre 30 anni. La mamma Gigliola, 73 anni, ha un improvviso malore. Lei chiama un'...

Sport Invernali - quattro atleti FISI entrano a far parte delle Fiamme Gialle : Lara Malsiner, Tommaso Giacomel e i fondisti Mocellini e Francesca Franchi entrano a far parte delle Fiamme Gialle Altri quattro atleti FISI entrano a far parte del gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. Si tratta di Lara Malsiner, 18enne altoatesina del gruppo di Coppa del mondo di salto con gli sci, Tommaso Giacomel, anche lui classe 2000 e argento nella sprint agli ultimi Mondiali di biathlon categoria Giovani, e due fondisti di 20 anni, ...

Roma : Fiamme Gialle sequestrano beni pari a 92 milioni ai Capriotti : Roma. BANCAROTTA FRAUDOLENTA, CONFISCA beni 92 MLN AI Capriotti Roma – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale nei confronti di Angelo Capriotti (classe 1961), di suo fratello Roberto (classe 1964) e del padre Enzo (classe 1935), all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura ...

Fiamme Gialle - Tortu atleta dell'anno 2018 : Le Fiamme gialle si sono aperte al mondo paralimpico, cosa impensabile anni fa. Sta succedendo qualcosa che segna un Paese che cresce e vuole lasciare un segno. Rappresentiamo una rivoluzione ...

Atletica - Filippo Tortu nominato atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle : Il velocista italiano è stato premiato presso il Salone d’onore del Coni da Sofia Goggia e Arianna Fontana E’ Filippo Tortu l’atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle. Il velocista italiano, primatista sui 100 metri con 9”99, è stato premiato da Sofia Goggia e Arianna Fontana in occasione della cerimonia del Gruppo sportivo in corso di svolgimento presso il Salone d’onore del Coni al Foro Italico. ...

Tortu atleta dell'anno Fiamme Gialle : "Il mondo paralimpico - ha sottolineato il numero uno del Cip, Luca Pancalli - deve essere grato e riconoscente per quello che le Fiamme Gialle hanno saputo fare per accompagnare un pezzo di famiglia ...

Tortu atleta dell'anno Fiamme Gialle : "Il mondo paralimpico - ha sottolineato il numero uno del Cip, Luca Pancalli - deve essere grato e riconoscente per quello che le Fiamme Gialle hanno saputo fare per accompagnare un pezzo di famiglia ...

Sci alpino - martedì in programma il Galà di fine anno delle Fiamme Gialle : presente anche Sofia Goggia : Sofia Goggia al Galà di fine anno delle Fiamme Gialle. Premi per Manuela Moelgg, Guadagnini, Vinatzer e Giacomel L’appuntamento è per martedì 11 dicembre alle ore 16 al Salone d’Onore del Coni, a Roma e ci sarà, tra gli altri, anche Sofia Goggia, come stella di un parterre ricco di campioni. Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e dell’Assessore allo Sport, Politiche ...

Judo : Fiamme Gialle quinte in Champions League al femminile - settimi gli uomini in Europa League : Si è chiusa con un quinto posto l’avventura delle Fiamme Gialle nella Champions League femminile 2018 di Judo che si è disputata in questi giorni a Bucarest, in Romania. L’unica rappresentante italiana al femminile nel Campionato d’Europa per club è giunta sino alla finale per il bronzo continentale, ma è uscita sconfitta per 1-4 dalla sfida contro le turche del Galatasaray. Il percorso della compagine italiana era cominciato ...