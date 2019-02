Ferrari mette Fca nel mirino E per la borsa vale più di Peugeot

F1 - Rosberg mette in guardia Vettel : duro avvertimento del tedesco al pilota della Ferrari : L’ex pilota tedesco ha fatto l’analisi della situazione che si vive in casa Ferrari, soffermandosi anche sulla convivenza tra Vettel e Leclerc Stagione cruciale per la Ferrari quella che sta per cominciare, line-up e team principal nuovi per centrare quel titolo mondiale che manca ormai da troppo tempo. photo4/Lapresse La sfida con la Mercedes si preannuncia più serrata che mai, toccherà dunque non commettere alcun errore per ...

Alfa Romeo Stelvio By Romeo Ferraris : il SUV del Biscione mette le ali [FOTO] : Le incredibili doti della Stelvio non potevano che attirare l’attenzione del mitico tuner di Opera Imponente e affascinante, l’Alfa Romeo Stelvio non poteva che suscitare interesse da parte della Romeo Ferraris, che ormai da anni si cimenta nello sviluppo e nella lavorazione delle auto del marchio del Biscione, specialmente se si tratta degli ultimi esemplari usciti sul mercato. E in un periodo di freddo, vacanze e spostamenti, la più ...

F1 - Ross Brawn mette in guardia la Ferrari : “Leclerc non si comporterà come Raikkonen” : Il direttore sportivo di Liberty Media ha parlato dell’ingaggio di Leclerc da parte della Ferrari, facendo un paragone con Raikkonen Una stagione completamente nuova, così come lo sarà la line-up della Ferrari. Salutato Raikkonen, il Cavallino accoglie Charles Leclerc a Maranello, giovane pilota in rampa di lancio pronto a dare del filo da torcere a Sebastian Vettel, che non avrà vita facile con il monegasco dall’altra parte ...

F1 - Ferrari - Vettel contro i simulatori : 'La simulazione non ti permette di diventare un pilota' : Sullo sviluppo tecnologico di questo sport ha aggiunto: 'La potenza di calcolo di aiuta enormemente in questo sport. Oggi abbiamo delle vetture molto veloci anche grazie a questo, visto che al ...

F1 - Ferrari - Vettel analizza la stagione : 'Non ho problemi ad ammettere i miei errori' : Tracciando un bilancio della stagione, dove non è stato esente da errori, pesati come macigni nell'economia iridata, il tedesco della Ferrari ha detto: " Non ho problemi ad alzare la mano, ammettendo ...