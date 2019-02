Fattura elettronica 2019 | codici destinatario uguali | come si fa

FatturAE : app Fattura elettronica di Agenzia delle Entrate. La guida facile : fatturaE: app fattura elettronica di Agenzia delle Entrate. La guida facile guida app fatturaE, come funziona A partire dal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Esenti dall’obbligo le partite Iva che operano nel regime agevolato (dei minimi e forfettario) per i quali è comunque prevista la possibilità di iniziare a familiarizzare con la novità. L’Agenzia delle Entrate ha messo a ...

Fattura elettronica 2019 : invio online con app - AdE “niente paura” : Fattura elettronica 2019: invio online con app, AdE “niente paura” invio Fattura elettronica, info Agenzia delle Entrate Ormai ci siamo: dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore l’obbligo della Fattura elettronica 2019 per le partite Iva. Esclusi dall’obbligo, per il momento, alcune categorie, come quelle aderenti ai regimi agevolati (dei minimi e forfettario). Per questi professionisti, infatti, la Fattura elettronica resta una possibilità, ...

Esonero Fattura elettronica 2019 : privati e aziende - cosa cambia : Esonero fattura elettronica 2019: privati e aziende, cosa cambia Come cambia l’ Esonero della fattura elettronica nel 2019 Novità importanti nel 2019 per privati e aziende che emettono fatture. Infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia sono previsti dei casi di Esonero, ...

Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie - ecco perché : Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie, ecco perché L’obbligo di Fatturazione elettronica è entrato in vigore giusto un mese fa: normale che siano ancora molti i quesiti a cui è necessario rispondere. Dunque, in questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di nuove precisazioni riguardanti l’e-Fattura. Importanti, in particolare, quelle relative alle spese sanitarie. Fattura elettronica 2019: sempre vietata ...

Fattura ELETTRONICA/ Perché la lotta all'evasione dell'Iva viene fatta pagare ai clienti? : La FATTURAzione ELETTRONICA, che punta a recuperare 2 miliardi di Iva evasa, è partita in salita. Alcuni operatori applicano extra-costi, ma sono vietati

La Fattura elettronica ci sta facendo risparmiare? : fattura elettronica (Getty Images) Studiare la normativa, procurarsi il software adatto alle proprie esigenze e investire tempo-denaro nella compilazione di tutte le caselle con cura. Ad un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica, i commercialisti italiani tracciano un primo bilancio sulla digitalizzazione fiscale. E si fanno i conti in tasca: per un professionista su due, per mettersi in regola con la fattura ...

Fattura elettronica 2019 : Hub B2B online a dicembre - come accedere : Fattura elettronica 2019: Hub B2B online a dicembre, come accedere Piattaforma B2B per Fattura elettronica online Si avvicina il primo gennaio e con esso l’esordio della Fatturazione elettronica. Dunque, il consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDEC) mette a disposizione dei professionisti uno strumento per facilitare il passaggio. Da martedì 18 dicembre 2018 verrà lanciata la piattaforma Hub B2B. Fattura ...

Telefisco - Massimo Garavaglia : 'Per noi la Fattura elettronica è una follia' : Oggi 31 gennaio è iniziato Telefisco 2019 il Convegno organizzato ogni da "Il Sole24ore" e che è giunto alla sua ventottesima edizione. Ad aprire i lavori del Convegno è stata una lunga intervista al Sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia che ha affrontato diversi temi importanti per il mondo professionale e imprenditoriale, ma anche per i cittadini comuni. Ma il cuore dell'intervista al Sottosegretario si è concentrato sulla fattura ...

Fattura elettronica 2019 a pagamento? È Illegale. Ecco perché : La Fattura elettronica 2019 ha fatto il suo ingresso nel mondo degli adempimenti fiscali a partire dal 1° gennaio, e sta già gettando scompiglio ovunque: tra i negozianti e gli operatori del commercio, tra i commercialisti, nelle banche, tra i privati cittadini, che si sentono rispondere nei modi più disparati quando chiedono una Fattura. Ultima frontiera della corsa ad accaparrarsi l’ultimo centesimo di euro possibile è la richiesta di denaro ...

Fattura elettronica 2019 : formato XML e conservazione - guida scadenze : Fattura elettronica 2019: formato XML e conservazione, guida scadenze Certificato XML e Fattura 2019 Dal primo gennaio 2019 è scattato l’obbligo di Fatturazione elettronica. Le e-fatture, per la precisione, saranno in formato Xml. Si potranno trasmettere e ricevere per mezzo del Sistema di Interscambio messo in piedi dall’Agenzia delle Entrate. Bisogna conservarle per almeno 10 anni. Fattura elettronica 2019: molti servizi online già ...

Pagamento bollo Fattura elettronica 2019 : importo e istruzioni del Mef : Pagamento bollo fattura elettronica 2019: importo e istruzioni del Mef bollo fattura elettronica 2019, come funziona In alcuni casi bisogna apporre sulla fattura elettronica il bollo virtuale. Infatti, non sempre potrà essere utilizzato la marca da bollo che si usa anche per le fatture cartacee. fattura elettronica 2019: la normativa vigente Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sia per le fatture elettroniche che per quelle ...

Delega Fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...