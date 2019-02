Far Cry New Dawn: Nuovi dettagli dal creative director

gamerbrain

(Di sabato 2 febbraio 2019) L’uscita di Far Cry Newsi avvicina, per tale occasione ildel gioco “Jean-Sebastien Decant” ha rilasciatoche vogliamo condividere con voi su armi, scenario, fazioni ed altro.su Far Cry New Dwn La mappa non è più quella vista in Far Cry 5, è stata trasformata dagli eventi accaduti, molti elementi non sono più presenti ma alcune cose rimangono come i resti della statua del Padre, il ranch di John Seed diventato la base di Prosperity ed altro ancora.Tra le novità troverete una nuova fazione nemica, i giocatori dovranno fronteggiare le gemelle Michey e Lou, le quali preferiscono stare lontane da altri gruppi per raccoglier quante più risorse possibili.Il mondo di gioco è suddiviso in due categorie: Chi crea problemi e chi li risolve. Il crafting delle armi a ...