Elezioni Ordine degli avvocati | è il civilista Tafuri il più votato di Napoli

Ordine degli avvocati : rinviate le Elezioni per il rinnovo del Consiglio : LECCE - rinviate le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che erano state fissate per il 17 e 18 gennaio. È stato deciso questo pomeriggio, dopo che si era diffusa la ...