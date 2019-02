E ora Maduro ringrazia l' Italia per la solidarietà al Venezuela

Morales incontra Maduro e conferma appoggio : golpismo dell’impero : L'articolo Morales incontra Maduro e conferma appoggio: golpismo dell’impero proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Venezuela - Maduro respinge ultimatum Ue. Cosa può succedere ora : ... si troverà di fronte a una sfida improba: dovrà per forza tagliare molti dei programmi a favore delle fasce più deboli della popolazione per risanare l'economia, attirandosi inevitabilmente le ...

Venezuela - come si è arrivati al caos. ora Maduro non caccia i diplomatici Usa ma si scaglia contro l’Ue : Tre Venezuelani su quattro hanno perso in media 8 chili ciascuno, e la mortalità infantile è aumentata del 10 per cento, tre milioni sono ridotti completamente in miseria. Chi può scappa in Colombia. Ecco la situazione in un Paese un tempo ricchissimo ...

Venezuela - Lega e M5s si dividono ancora - Salvini : 'Sì ultimatum a Maduro' ma Di Battista : 'Stronzata' : Nuovo scontro nel governo. Questa volta ad alimentare i contrasti è la crisi in Venezuela . Secondo il vicepremier Matteo Salvini , infatti, Francia, Germania e Spagna "hanno fatto bene a dare l'...

L’esercito decide chi vince il Venezuela. Per ora sta con Maduro : Roma. Non c’è stata la spallata dei vertici delle Forze armate al regime di Nicolás Maduro. Almeno fino a ieri sera lo sgambetto di qualche generale in servizio (con truppe al seguito) al governo chavista non è arrivato. Il ministro della Difesa Vladimir Padrino, da dieci anni uno dei più potenti es

Trump e Guaidó contro Maduro ora si rischia la guerra civile : Guaidó si proclama presidente. Maduro: "Via gli americani entro 48 ore". Migliaia in piazza, 13 morti. Ora si rischia la guerra civile. E gli Usa non escludono un intervento militare Segui su affaritaliani.it

Maduro ora vuole il petrolio della vicina Guyana. Ira degli Usa : Il Venezuela ha avviato in questi giorni un duro scontro diplomatico con la vicina Guyana . Caracas ha infatti cominciato a rivendicare con forza la sovranità sulle risorse petrolifere presenti in una ...