Ds Sampdoria | ' Quagliarella? Stupefacente | per lui il gol è normalità'

Sampdoria - Ekdal : 'Quagliarella segnerà anche oggi. Sogniamo la Champions' : Albin Ekdal , centrocampista della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: ' Quagliarella fa sempre gol ultimamente e penso che ci riuscirà anche stasera . Per noi è fondamentale, ci aiuta in campo, è il nostro capitano e in questo ...

Napoli- Sampdoria - le formazioni ufficiali : Quagliarella a caccia del record : NAPOLI SAMPDORIA, chi scende in campo al San Paolo – Potrebbe essere una giornata storica quella di oggi allo stadio San Paolo. Fabio Quagliarella , che la settimana scorsa ha raggiunto il primato di partite consecutive in gol in campionato (11, come Batistuta), oggi nella sua città potrebbe guadagnarsi il primato solitario. Un Guinness pochi giorni […] L'articolo Napoli-Sampdoria , le formazioni ufficiali : Quagliarella a caccia del ...

Sampdoria - senti Giampaolo : “Quagliarella in Nazionale? No grazie” : Sampdoria, Marco Giampaolo non crede sia corretto convocare Quagliarella in Nazionale solo per un piccolo contentino temporaneo “Quagliarella in Nazionale? Fabio non ha bisogno di un contentino, a quell’età va a caccia di risultati importanti, la convocazione va contestualizzata. Se Mancini ne ha bisogno lo convoca. Fabio ha i numeri per farsi rispettare perché fa gol, se pensa che può essere utile lo convochi. E’ stato ...