Dopo 16 anni scopre di essere ancora sposata | saltano nuove nozze

Pensieri sparsi di Billie Joe 25 anni Dopo Dookie dei Green Day : “Non dormivo e avevo attacchi di panico” : L'1 febbraio 1994 Dookie dei Green Day segnava l'approccio della band a una major discografica. Il disco, ancora oggi, è l'album più venduto della punk band californiana, con 20 milioni di copie distribuite in tutto il mondo grazie alla potenza dei singoli Basket Case, When I Come Around, Longview, Welcome To Paradise e She. Per l'importante anniversario - 25 anni dalla pubblicazione - la band è impegnata da circa un anno con le prove di tutta ...