Di Maio sfida Salvini sulla Tav | “Finché saremo noi al governo ci opporremo” Di

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. E rilancia le “opere utili” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Processo a Salvini - migranti e la sfida sul web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...

Matteo Salvini - la sfida ai giudici che fa tremare Luigi Di Maio : 'Portatemi arance in cella' : 'Sono l' uomo più tranquillo del mondo, nel senso che sto facendo il ministro e sto facendo quello che dovrebbe fare ogni buon italiano', spiega Salvini 'ovvero, difendere i confini, difendere la ...

Matteo Salvini - la sfida ai giudici che fa tremare Luigi Di Maio : "Portatemi arance in cella" : «Salvini, ogni volta che la vedo mi vergogno di essere italiano». «E allora prenda un barcone e se ne vada...». «Bravooo».... Applausi. Inizia così il sabato del villaggio meneghino del ministro dell' Interno, Matteo Salvini, con la figlia in macchina in attesa di godersi la sua porzione di week end

Di Maio sfida la Francia e Macron : “gli immigrati ve li portiamo a Marsiglia - servono sanzioni alla Francia” : Di Maio non ci sta e lancia la sfida alla Francia Potrebbe diventare un caso politico nelle prossime ore, le dichiarazioni contro la Francia sulla questione migranti sta andando velocissima verso un possibile scontro diplomatico. Ieri già Alessandro Di Battista accennava il problema della colonizzazione africana (Clicca qui per vedere il video di Di Battista sulla questione), ma non solo Di Battista anche Giorgia Meloni è intervenuta duramente ...

Migranti - Di Maio sfida Macron : "Ora te li portiamo a Marsiglia" : "D'ora in poi quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia". In una intervista ai microfoni di Rtl 102.5, Luigi Di Maio torna a puntare il dito contro la Francia di Emmanuel Macron e annuncia che si muoverà a Bruxelles per chiedere sanzioni contro "quei Paesi che colonizzano l'Africa". E, mentre le pressioni del premier Giuseppe Conte hanno aiutato a sbloccare l'intervento libico in aiuto del barcone che ieri era in avaria al largo ...

Governo - sfida social Salvini-Di Maio. Dirette 'estreme' on the road e in pista : Il bello della diretta , social, , o - meglio - la sua esasperazione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio ci hanno abituato da tempo a video e foto postati su Facebook e Twitter per arrivare ai loro '...

Di Maio e Di Battista lanciano - dall'auto - la sfida per le europee : «Cambieremo i trattati» : «Questa Ue così com'è non va. Certe cose vanno prese di petto e non rimandate. Ci avevano detto che non si potevano fare, ma noi l'Europa la cambiamo». Il vicepremier Luigi Di Maio lancia con queste ...

Di Maio-Di Battista - la sfida (dall’auto) per le europee : «Cambieremo i trattati» : Reunion tra il leader M5S e l’ex deputato tornato dal Sudamerica, che lanciano la campagna guidando verso Strasburgo: «O cambiano i trattati o crollerà l’Europa»

Di Maio sfida Macron : "Ci paragonò alla lebbra" | A Strasburgo con Di Battista per le alleanze Europee : Il portavoce di Juncker non entra nel merito del botta e risposta tra Roma e Parigi ma ricorda che "sulla questione dei gilet gialli la Commissione Ue sostiene le autorità francesi"

Gilet gialli - da Di Maio sfida aperta a Parigi : "Macron ci paragonò alla lebbra - ipocriti" | Andrà a Strasburgo con Di Battista per le alleanze in vista delle Europee : E' scontro tra Di Maio e il governo francese. Il vicepremier ora lavorerà a nuove alleanze per le elezioni Europee: ieri il vertice con Di Battista e Casaleggio.

Migranti - Lega e Cinquestelle ancora divisi. Fico con Di Maio - ma è sfida alle Ong : Lega e 5 stelle ancora divisi su sicurezza e Migranti. Sulla vicenda della nave Sea Watch, in mare ormai da 14 giorni con 32 persone a bordo senza poter sbarcare, Luigi Di Maio incassa il plauso del...