Di Maio mette pietra tombale su Tav | finchè sono al governo non ha storia

Carige - Di Maio : "Se metteremo dei soldi sarà banca dei cittadini" : "Commistione con la politica, ecco i nomi" La crisi della Carige è dovuta alla''gestione scellerata non solo per l'incompetenza dei manager ma anche per le commistioni della politica'', ha affermato ...

Lobby - sei mesi di buio su incontri di Di Maio. Il Mise corre ai ripari mettendo online (quasi) tutti gli appuntamenti : Gli incontri di Luigi Di Maio coi lobbisti per sei mesi sono rimasti avvolti dal mistero. L’apposito registro introdotto al ministro dello Sviluppo Economico è rimasto fermo a maggio del 2018, praticamente all’avvicendamento col ministro Carlo Calenda (Pd) che lo aveva creato e regolamentato prevedendo aggiornamenti bimestrali. Il sito OpenPolis se n’è accorto e ne ha chiesto conto rilevando come quel vuoto costituisca uno scivolone per il ...

Salvini mette all'angolo Di Maio : non puoi stare con il dittatore rosso : Al forum dei conservatori, che si svolgerà tra il 27 febbraio e il 2 marzo, è previsto l'intervento del leader della Lega: nei piani del Carroccio sarà già la consacrazione di Salvini in quel mondo, ...

Salvini mette all’angolo Di Maio : non puoi stare con il dittatore rosso : «Problemi loro, non del governo». Matteo Salvini sta prendendo le misure di Alessandro Di Battista, il front man dei 5 Stelle tornato dalle Americhe come Garibaldi per aiutare Luigi Di Maio, «amico fraterno», nella remuntada alle europee di maggio. Ma il leader leghista ha avvertito il vicepremier grillino, che fintantoché i problemi sono tutti int...

Sea Watch verso la Sicilia - Di Maio promette aiuti ma lo sbarco è vietato. “Andate a Marsiglia” : Nuovo caso in arrivo tra l’Italia e gli sbarchi, a largo delle coste Siciliane in arrivo la Ong Sea Wartch, ma il ministro Di Maio avverte: “aiuti sanitari li garantiremo ma lo sbarco fatelo a Marsiglia” Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch con 47 migranti a bordo si sta dirigendo verso l’Italia. Non una provocazione, ma come riferiscono i membri della organizzazione umanitaria ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : metteremo in sicurezza i più deboli : "Il Reddito si basa su un principio: in Italia oggi c'è chi non ha nulla, d'ora in poi chi non ha niente avrà almeno 780 euro". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio all'evento M5S sul Reddito ...

Festa M5S per il Reddito - Di Maio : recessione? Metteremo in sicurezza i più deboli : «Se mai ci sarà la recessione con il Reddito di cittadinanza noi Metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio...

M5s festeggia reddito e quota 100. Di Maio 'Se ci sarà recessione - metteremo in sicurezza i più deboli' : 'Con il reddito di cittadinanza, se mai ci sarà la recessione, noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri'. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio dal palco dell'evento ...

Cottarelli - l’economia commette un grosso errore. E Di Maio l’ha capito : Vorrei parlare di due persone: il professor Carlo Cottarelli e Aurelio Peccei. Il professor Cottarelli non abbisogna di presentazione. Persona dalla evidente correttezza e integrità professionale, oltre che competenza, lo stimo moltissimo, così come la grande maggioranza dei nostri connazionali. Aurelio Peccei pochi lo conoscono, ma è stato un grande, grandissimo italiano, un nome da Premio Nobel. Ne parlo anche in relazione a una piccola ...

Propaganda a Rigopiano. Di Maio sfila con la candidata Marcozzi - Salvini promette 10 milioni. E l'arcivescovo se ne sta alla larga : Uno schiera la candidata. L'altro mette sul piatto i dieci milioni per le famiglie delle vittime. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in passerella a Rigopiano a due anni dalla tragedia in cui persero la vita 29 persone, si mescolano ai familiari. Così, in un evento fatto di lacrime e di dolore, i due leader, quello di M5s e quello della Lega, inseriscono - con una tecnica muscolare incongrua per questa occasione - l'ingrediente ...

Pensione anticipata : Di Maio promette di arrivare a 'Quota 41' per tutti : Il governo torna a parlare della riforma sulle pensioni, secondo quanto contenuto nella legge di bilancio. Le ultime novità riguardano, ancora una volta, Quota 100 che rappresenta il provvedimento base del decreto, ma anche il vero obiettivo del governo Conte, ovvero Quota 41 per tutti. In buona sostanza, la riforma avviata dall'esecutivo Lega-M5S prevederà due fasi: si comincerà con Quota 100, in via sperimentale con durata triennale per poi ...

Di Maio in Sardegna scommette su reddito di cittadinanza e crescita : Visita lampo di Luigi di Maio in Sardegna, in vista del doppio appuntamento elettorale delle suppletive del 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio, in cui il M5S schiera Francesco Desogus. ...

Maria Elena Boschi - si mette male. Di Maio : "Commissione sulle banche". La guida l'incubo dell'ex ministra : Trema Maria Elena Boschi: l'ombra dello scandalo di Banca Etruria sulla testa dell'ex ministra delle Riforme di Matteo Renzi che su quella vicenda finanziaria-famigliare si è di fatto giocato la carriera politica ad altissimo livello. Luigi Di Maio, via Facebook, ha annunciato una nuova commissione

Carige - opposizione : basta bugie. Di Maio : Se metteremo soldi - sarà dello Stato : Pd e Forza Italia: il Governo ha fatto dietrofront sulle banche. Il vicepremier Di Maio: 'Non è un salvataggio, se metteremo i soldi la banca sarà nazionalizzata'. Giorgetti: 'È ipotesi concreta'. No ...