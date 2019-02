Di Battista : "Lega vuole Tav? Torni da Berlusconi e non rompa" : "Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari". E' quanto ha detto Alessandro Di Battista, in una dichiarazione alle tv e ai giornalisti ...

Di Battista : 'Se Lega vuole la Tav torni da Berlusconi e non rompa...' : La Tav della discordia continua a dividere gli alleati di governo. Ridda di dichiarazioni di segno opposto anche di sabato. A cominciare dal ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che in ...

Di Battista : se Lega vuole Tav torni da Berlusconi - non rompa... : Milano, 2 feb., askanews, - "Se le Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni...". E' quanto ha ...

Domenica Live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : 'Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi' : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ...

Domenica Live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : "Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi" : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ha praticamente asfaltato: "Ieri dalla D'Urso Di Battista si è chiesto che fine abbiano fatto i terr

Venezuela - scontro Lega-M5S. Salvini : Di Battista parla a vanvera. Conte : no imposizioni : Il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. Il popolo italiano si ricorda o no cosa ...

Venezuela - Lega e M5s si dividono ancora - Salvini : 'Sì ultimatum a Maduro' ma Di Battista : 'Stronzata' : Nuovo scontro nel governo. Questa volta ad alimentare i contrasti è la crisi in Venezuela . Secondo il vicepremier Matteo Salvini , infatti, Francia, Germania e Spagna "hanno fatto bene a dare l'...

Il Venezuela divide ancora Lega e M5s : è "rissa" tra Salvini e Di Battista : "Mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola", ha aggiunto il pentastellato. Poi la replica del leghista: "Parla a vanvera"

Lega e M5s si dividono ancora sul Venezuela : volano gli stracci tra Salvini e Di Battista : "Mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola", ha aggiunto il pentastellato. Poi la replica del leghista: "Parla a vanvera"

Venezuela - scontro M5s-Lega. Salvini contro Maduro - Di Battista : ridicolo : Spero che il governo italiano «abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo Venezuelano che ha il diritto a libere elezioni e alla democrazia e lo dico perché vi sono tanti italiani in Venezuela che ...

Di Battista : “Altra vittoria per noi - costringere Salvini e la Lega a votare il Reddito” : Reddito Cittadinanza, Di Battista: “Aver costretto la Lega a votarlo è vittoria” «Ci dicono di essere subalterni alla Lega… Io Salvini l’ho incontrato una sola volta, era molto scettico sul reddito di cittadinanza e aver costretto politicamente la Lega a votarlo è un’altra vittoria e motivo di orgoglio del M5S». Lo ha detto Alessandro Di Battista durante la convention del M5s per la presentazione del reddito di ...

Di Battista : “Altra vittoria per noi - costringere Salvini e la Lega a votare il Reddito” : Reddito Cittadinanza, Di Battista: “Aver costretto la Lega a votarlo è vittoria” «Ci dicono di essere subalterni alla Lega… Io Salvini l’ho incontrato una sola volta, era molto scettico sul reddito di cittadinanza e aver costretto politicamente la Lega a votarlo è un’altra vittoria e motivo di orgoglio del M5S». Lo ha detto Alessandro Di Battista durante la convention del M5s per la presentazione del reddito di ...

Reddito Cittadinanza - Di Battista : ‘Aver costretto la Lega a votarlo è vittoria’. E al Pd : ‘Vuole referendum? Buon funerale’ : “Contro tutto questo il PD raccoglie firme per il referendum. Buon funerale. Le prime tre proposte sono state realizzate. Le coperture “ce stavano”. Qualsiasi strumento piò essere migliorato ma dobbiamo metterci in testa che le tecnologie cambiano il lavoro. Aver costretto la Lega a votare il RDC è una vittoria. Come cittadino che non vuole incarichi istituzionali dico grazie movimento e grazie cinque stelle”. Cosi ...

Reddito di cittadinanza - Di Battista : “È un diritto umano - abbiamo costretto Lega ad approvarlo” : Secondo Alessandro Di Battista il M5S non è subalterno alla Lega, e lo ha dimostrato: "Io Salvini l'ho incontrato una volta in vita mia, a un dibattito in cui gli chiesero un'opinione sul Reddito e lui a onor del vero non era contrario, ma era molto scettico. Averlo costretto politicamente a votare il Reddito è una vittoria e un orgoglio del M5s".Continua a leggere