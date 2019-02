Deutsche Bank torna all' utile | ma il taglio dei costi non basta per il rilancio

Deutsche Bank : nel 2018 colosso tedesco torna in redditività per prima volta dal 2014 : Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha reso noto di essere tornato a fare profitti, su base netta, per il primo anno dal 2014, dunque in cinque anni circa. Nel 2018 la banca ha riportato utili ...

Piazza Affari - Deutsche Bank è positiva sul risparmio gestito : Gli analisti di Deutsche Bank hanno mantenuto la raccomandazione a buy sui seguenti titoli: Azimut , con target price a 15,50 euro Banca Generali , con prezzo obiettivo a 25 euro Banca Mediolanum , ...

Azimut - Deutsche Bank consiglia "buy". Titolo in rally : Brilla Azimut , che passa di mano con un aumento del 2,84% proseguendo l'onda rialzista della vigilia, innescata dal recente annuncio di una nuova metodologia di calcolo delle commissioni sui fondi ...

Che cosa pensa Deutsche Bank di politici e governi populisti negli Stati Ue : ...sia sul sistema giudiziario sia sulla burocrazia e se esercitato con un atteggiamento responsabile si tratta di un vantaggio che facilita nell'attuare le necessarie riforme strutturali nell'economia. ...

BANCHE E POLITICA/ Npl - la Bce affonda l'Italia e ignora Deutsche Bank : Dalla Bce arriva una mazzata per le BANCHE italiane. L'Eurotower non ha invece nulla da dire sul colosso tedesco dei derivati Deutsche Bank

Carige - la Bce e Deutsche Bank. Il 2018 visto da Sforza Fogliani : Invece in Italia abbiamo banche con bilanci intrisi di npl, in via di smaltimento grazie al cielo, i quali tuttavia non sono imputabili direttamente ai manager ma al cattivo andamento dell'economia ...

Il crollo di valore in Borsa rilancia l'ipotesi Deutsche-Commerzbank : ... proprio Scholz ha detto che il Paese ha bisogno di campioni bancari tedeschi per servire i colossi dell'industria tedesca nel mondo. Per rafforzare le due banche all'interno dei confini nazionali, ...

MPS - la Fondazione chiude con Deutsche Bank il procedimento su Santorini : La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank hanno siglato un accordo transattivo "a saldo e stralcio" relativo al procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze, nei confronti di Antonio ...

"Pace" tra Siena e Deutsche Bank : Si chiude con un accordo transattivo da 17,5 milioni di euro la disputa legale tra la Fondazione Mps e Deutsche Bank sul caso del derivato Santorini. L'ente senese, che ai tempi della vicenda ...

Fondazione Mps - transazione con Deutsche Bank : incassa 17 - 5 mln : Roma, 14 dic., askanews, - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank hanno siglato un accordo 'transattivo a saldo e stralcio in relazione al procedimento in corso innanzi al Tribunale ...

Fondazione Mps - transazione con Deutsche Bank : incassa 17 - 5 mln : Roma, 14 dic., askanews, - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank hanno siglato un accordo "transattivo a saldo e stralcio in relazione al procedimento in corso innanzi al Tribunale ...

FINANZA/ La "bomba" di Deutsche Bank che può far male - anche - all'Italia : I titoli tossici non esistono. Ciò non toglie che ci siano banche in difficoltà e di rilevanza sistemica, come Deutsche Bank

Deutsche Bank come Lehman L'incubo che spaventa l'Europa : Un grafico si aggira per l'Europa: sovrappone l'andamento delle azioni della Deutsche Bank all'andamento delle azioni della Lehman Brothers, prima del fallimento. I due grafici sono identici. Lehman Brothers, una delle più grandi banche d’affari di New York Segui su affaritaliani.it

SPY FINANZA/ L'occasione d'oro per l'Italia tra Brexit e Deutsche Bank - IlSussidiario.net : La situazione di Deutsche Bank e l'incerto esito del voto sulla Brexit di martedì regalano all'Italia un'occasione unica da non sprecare