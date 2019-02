Dal calcio di plastica alla Coppa d' Asia | Qatar | prossima fermata il Mondiale 2022

Secondo il CEO del Liverpool Peter Moore - i videogiochi come Fortnite contribuiscono ad allontanare i giovani Dal mondo del calcio : Secondo il CEO del Liverpool Peter Moore, i giovani stanno pian piano abbandonando il mondo del calcio per dedicarsi ad altro, tra cui i videogiochi, per questo motivo l'industria calcistica deve adottare nuove tecnologie per tenere alto l'interesse.come riporta SportsPro, Moore ha in passato lavorato per Sega of America ed EA Sports, ed in una recente intervista ha espresso la sua preoccupazione per quanto riguarda il rapporto tra i più giovani ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Lazio 4-5 d.c.r - un errore di Nainggolan condanna i nerazzurri nella lotteria Dal dischetto : Una partita a dir poco incredibile quella dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia 2019 di Calcio. A San Siro, nel confronto tra Inter e Lazio accade davvero di tutto. Nei tempi regolamentari il match si era concluso sullo 0-0, anche se le occasioni vi erano state da una parte e dell’altra. Nei supplementari sono arrivate le marcature di Ciro Immobile al 108′ e di Mauro Icardi al 121′, per un fallo di rigore su ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : preso Ben Wilmot Dal Watford : UDINE - Un difensore dall'Inghilterra per l' Udinese di Davide Nicola : il club bianconero ha infatti messo sotto contratto, in prestito fino a giugno, - a poche ore dalla chiusura del mercato - il ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : ceduto Zajc al Fenerbahçe. Preso Oberlin Dal Basilea : Empoli - Empoli protagonista nelle ultime battute di mercato: gli azzurri hanno ingaggiato a titolo definitivo Dimitri Oberlin , 21enne attaccante svizzero con origini camerunensi, che lascia il ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : Dalla Fiorentina arriva Théréau in prestito : Cagliari - Tecnica ed esperienza per il Cagliari, che ingaggia - a titolo temporaneo fino a giugno 2019 - Cyril Théréau . L'attaccante francese, classe 1983, con un passato al Chievo e all' Udinese , ...

Calciomercato Udinese - ufficiale l'arrivo di Sandro. Preso Wilmot Dal Watford : Udinese, due nuovi giocatori per Nicola. Doppio rinforzo allo scadere per i bianconeri: il più conosciuto dei due è certamente Sandro , che nella prima parte della stagione ha giocato con la maglia ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : preso Radovanovic Dal Chievo : GENOVA - Finisce l'avventura gialloblu di Ivan Radovanovic : il centrocampista serbo, classe 1988, al Chievo dall'estate 2013 dopo le esperienze con Bologna , Novara e Atalanta , proseguirà la sua ...

RTC Sport/ Calciomercato/ La Vibonese prende il portiere Zaccagno Dal Toro : Arriva in prestito dal Torino il rinforzo tra i pali della Vibonese. La società rossoblu si è assicurata le prestazioni Sportive del portiere Andrea Zaccagno. Nato a Padova nel 1997, 183 centimetri di ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : Luca Pellegrini in prestito Dalla Roma : Cagliari - Luca Pellegrini è ufficialmente un giocatore del Cagliari : il promettente terzino sinistro di 19 anni di proprietà della Roma , lascia i giallorossi per andare a farsi le ossa in Sardegna. ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : arriva Luca Pellegrini Dalla Roma : Cagliari - Ora è ufficiale: Luca Pellegrini , promettente terzino sinistro di 19 anni di proprietà della Roma , lascia i giallorossi per andare a farsi le ossa al Cagliari . Il difensore fino al 30 ...

Calciomercato Lazio - Dal Genoa arriva Romulo : ROMA - Romulo - Lazio: ora è ufficiale. La società biancoceleste, infatti, ha prelevato il calciatore dal Genoa in prestito con diritto di opzione. Questa la nota del club capitolino: " La S.S. Lazio ...

Calciomercato Virtus Francavilla - Dall'Entella arriva Puntoriere : Francavilla FONTANA, BR, - I pugliesi mettono a segno un colpo importante per il proprio attacco. È ufficiale, infatti, l'arrivo in prestito dalla Virtus Entella della punta classe 1998 Francesco ...

Calciomercato Cagliari - Dalla Sampdoria arriva Leverbe : Cagliari - Maxime Leverbe è un nuovo giocatore del Cagliari . C'è l'ufficialità dell'arrivo del giovane difensore classe '97, dalla Sampdoria in prestito fino a giugno 2019, annunciata con questa nota:...

Calciomercato Lazio - preso Romulo : arriva Dal Genoa in prestito con diritto di riscatto : Nuova esperienza in vista per Romulo, che si trasferirà alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una trattativa nata negli ultimi giorni di mercato e collegata alla cessione di ...