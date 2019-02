Crisi Venezuela | Maduro vuole elezioni anticipate per il Parlamento

Crisi Venezuela - opposizione e governo scendono in piazza a Caracas : I sostenitori di Maduro celebrano il ventennale della rivoluzione chavista, quelli di Guaidò chiedono la convocazione delle elezioni

Venezuela - Guaidò presenta il 'Plan pais' per uscire dalla Crisi - : Rilanciare la produzione di petrolio e diversificare l'economia: questa la ricetta che il leader dell'opposizione Venezuelana ha presentato

Le donne protagoniste della Crisi in Venezuela : Tre figli, Lilian Adriana ha praticato una quantità di sport: 12 maratone, nuoto, kickingball, ginnastica ritmica e artistica, rugby, calcio, yoga, nel 2003 è stata campionessa di Kitesurf, e nel ...

Petrolio - militari - 2 presidenti Che succede in Venezuela? La Crisi che divide il mondo : Due presidenti, un Paese sull’orlo della guerra civile, le potenze del mondo che si schierano come ai tempi della Guerra fredda. Dentro la crisi del Venezuela

Venezuela - vero o falso : guida per capire cosa succede nella Crisi Maduro-Guaidò : Gli ultimi avvenimenti hanno portato il Venezuela agli onori della cronaca e gli esperti " alcuni dell'ultimo minuto " accorrono per raccontare cosa è accaduto e sta accadendo nel paese. Cerchiamo ...

Venezuela - l’isola di Orchila e le mire di Putin (smentite). L’ombra di una nuova Crisi di Cuba sul conflitto Maduro-Guaido’? : L'ambasciatore del Venezuela a Mosca smentisce e sia la Russia che gli Usa si tengono sul vago, ma le indiscrezioni sui piani di Vladimir Putin di basare i propri bombardieri strategici Tu-160 sull'isola Venezuelana di La Orchila brillano di nuova luce nei giorni del braccio di ferro tra il regime di Maduro e l'opposizione sostenuta dagli Usa. Un progetto del genere, che ricorda la crisi dei missili sovietici a Cuba nell'ottobre 1962, ...

Crisi Venezuela - Maduro : 'Pronto a negoziare' con l'opposizione : Intanto il Paese - ed in generale in Sud America - la Crisi politica si intreccia a quella economica: molte donne Venezuelane vendono i propri capelli per poter sfamare la famiglia. Succede per lo ...

Crisi Venezuela : donne vendono capelli per sfamare la famiglia : - In Venezuela - ed in generale in Sud America - il fenomeno non è nuovo, ma torna alla ribalta ora che la Crisi politica del paese si intreccia a quella economica: molte donne Venezuelane vendono i ...

Venezuela - ultime notizie : una Crisi sempre più internazionale : Venezuela, ultime notizie: una crisi sempre più internazionale A pochi giorni dall’auto-proclamazione di Juan Guaidò a presidente del paese continua lo scontro politico in Venezuela. Il contesto è quello di continue tensioni di piazza. Ma anche di un allargamento su scala globale della crisi politica in corso. Un contesto in cui a contare sono sempre più anche le volontà della comunità internazionale. Il contestato Presidente del paese ...

Crisi in Venezuela - Maduro risponde all’Europa : “Nessuno può darci un ultimatum” : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'ultimatum di otto giorni dato da Bruxelles: "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum. Se vogliono andarsene dal Venezuela, se ne vadano. Il Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza. Le élite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei"Continua a leggere

La Crisi venezuelana divide il governo - che non si esprime : Da una parte la Lega che appoggia l'Europa e i Cinquestelle che sono contrari. Conte e Moavero Milanesi adottano una linea neutrale, di mediazione tra le due anime della maggioranza

La Crisi politica in Venezuela - spiegata con 8 grafici : E nel corso del primo mandato del presidente socialista Maduro, l'economia del Paese è collassata. Leggi anche : Ecco perché il Venezuela è la nuova Cuba Per molti, si legge sulla Bbc , il declino ...

Governo diviso anche su Crisi Venezuela - scontro Salvini-Di Battisti : La crisi del Venezuela diventa un nuovo terreno di scontro nella maggioranza giallo-verde: lo testimonia il duro botta e risposta tra Alessandro Battista e Matteo Salvini che ha reso evidenti le distanze tra un M5s vicino al presidente Nicolas Maduro e una Lega schierata con il suo rivale, Juan Guaido'. In un esercizio di diplomatico equilibrismo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha auspicato l'avvio di "una riconciliazione nazionale ...

La Crisi del Venezuela è diventata motivo di tensione tra Lega e M5s : ... il pentastellato Manlio Di Stefano, ha invece parlato di 'inutili ultimatum Ue' e ha aggiunto che 'l'Italia offre di mediare tra Maduro e opposizioni per una transizione politica verso nuove ...