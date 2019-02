Cos' è la Tav | quanto costa davvero e se è un' opera strategica per l' Italia

Numeri - chilometri - tempi - Costi e occupati : tutto sulla Tav italofrancese : La linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è al centro del dibattito politico da oltre vent'anni, da quando la sua realizzazione è stata sancita con un accordo internazionale tra Italia e ...

La Tav secondo Salvini e il governo pro Maduro. Di Cosa parlare stasera a cena : Il sì ci piace e ci piace parlarne a cena. Quindi si cominci da qui. Perché oggi Matteo Salvini è andato a verificare di persona che la Torino Lione è effettivamente una tratta merci e passeggeri che dovrebbe collegare l'italia ai grandi corridoi di trasporto europei. E ne ha difeso il progetto,

"Scontri a cantiere Tav come attacchi Apache - Così rimasi ferito" : come un fortino assediato dagli Apache: razzi, bombe carta, pietre contro di noi che eravamo lì, circondati nell'area del cantiere della Torino-Lione, qualche giorno dopo che l'avevamo liberato dagli ...

Salvini : Tav va completata - Italia Così tagliata fuori da Europa : Roma – “L’Italia non puo’ permettersi di rimanere isolata dall’Europa mentre gli altri vanno avanti, rischiamo di avere meno crescita e meno export”. Lo dice Matteo Salvini da Chiomonte in visita al cantiere della Tav. La Tav va “completata”, e’ “un’opera che dovrebbe essere un vanto per l’Italia”. L'articolo Salvini: Tav va completata, Italia così tagliata ...

Le imprese pro-Tav si schierano con Salvini e attaccano M5S : "Di Maio non sa di Cosa parla" : Gli industriali confidano in Salvini e attaccano i 5 Stelle sulla. Presa di posizione delle imprese a favore del leader della Lega Matteo Salvini, dopo la visita ai cantieri della Tav di Chiomonte nella quale il ministro dell'Interno ha espresso il suo favore al completamento dell'opera, tanto osteggiata dall'alleato di Governo grillino. Le associazioni degli industriali hanno apprezzato il gesto, anche simbolico, di Salvini di recarsi a ...

Salvini : Avanti con la Tav - Costa meno completare l’opera : La Tav deve andare Avanti, va finita per togliere un milione di Tir dalle strade. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, visitando a Chiomonte il cantiere. "Sospendere l'opera e riempire i buchi aperti costa di più che finire la Tav. Mi sembra che l'Italia meriti di andare Avanti. I Cinque Stelle hanno ragione perché il progetto è partito sovrastimato. Si può controllare, limare, rivedere, alcune grandi infrastrutture possono ...

Salvini su TAV : 'politica completi questa eccezionale opera pubblica'. Da M5S : 'Cosa crede di aver visto?' : Inevitabile tensione tra il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini sul capitolo TAV, osteggiato dai primi e voluto, evidentemente, dai secondi. Così Salvini, in una visita al cantiere Tav di ...

Salvini : 'La Tav è un'opera eccezionale'. Il M5s : 'Cosa ha visto? Basta sprechi' : 'Si completi questa incredibile, eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il mondo perché di opere così fatte ne ho viste poche'. A tracciare le lodi della Torino-Lione è il ministro Matteo Salvini al termine della visita al cantiere di Chiomonte. 'Ci sono in ballo - ha ...

Tav - Salvini : “Prima si fa meglio è. Analisi Costi-benefici? Non l’ho letta - ma M5s ha ragione : opera sovrastimata” : “I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in occasione della visita al cantiere della Tav di Chiomonte. “L’opera si può ridimensionare, il contratto di governo è chiaro. A occhio si può risparmiare almeno un miliardo di euro, da ...

Tav - risultati analisi Costi-benefici? Spunta nuova data : metà febbraio : Lo ha detto oggi il ministro delle Infrastrutture Toninelli che a Natale aveva invece parlato di fine gennaio

Tav - Borghi (Pd) denuncia : “Toninelli ha bloccato audizione su analisi Costi-benefici. Dove sono gli alfieri della trasparenza?” : “Gli alfieri della trasparenza, i campioni dell’apertura della scatola del tonno, coloro i quali hanno passato anni a discutere dell’esigenza di rendere il Palazzo trasparente come il vetro, con una lettera ufficiale del ministro Toninelli, hanno impedito al professor Ponti di rendere le indispensabili comunicazioni, in termini di audizione, a una Commissione di questo Parlamento”. Lo denuncia, nell’Aula della Camera, Enrico ...