Coppa del Mondo | Cynthia Mascitto terza nei 1000 a Dresda

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : David Bosa terzo nei 500 metri della Divisione B - in evidenza Nao Kodaira : Seconda giornata di gare sull’ovale dell’Hamar Olympic Hall ad Hamar (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating. Day-2 dedicato alla velocità e le prestazioni degne di nota non sono mancate. Nei 500 metri femminili (Divisione A) la campionessa olimpica Nao Kodaira si è confermata il riferimento della specialità, imponendosi con il nuovo record della pista (37″254), precedendo l’austriaca Vanessa ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oberstdorf 2019 : Ryoyu Kobayashi la spunta per 0.5 punti su Markus Eisenbichler! Insam fuori dai punti : Ryoyu Kobayashi torna al successo in Coppa del Mondo dopo cinque gare di digiuno e riallunga in maniera forse definitiva nella classifica generale, ottenendo la decima vittoria della stagione. Sul trampolino di volo HS235 di Oberstdorf (Germania) è andata in scena la riedizione del duello che ha caratterizzato le prime due tappe della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019, con il nipponico a precedere ancora una volta di un’incollatura il ...

Wendel - che festa in SuperCoppa con lo Sporting Lisbona : ROMA - L'agguato a maggio degli ultras incappucciati con i bastoni e le catene, l'aggressione alla squadra al campo di allenamento per la mancata qualificazione in Champions League, i ventuno arresti ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Hinzenbach 2019 : Maren Lundby domina su Seyfarth e Althaus - diciottesima Lara Malsiner : Appare ormai chiaro che Maren Lundby sta cercando di appropriarsi della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. La norvegese ha vinto con pieno merito la gara sul trampolino HS90 di Hinzenbach, in Austria, trovando per due volte il miglior Salto di serie: il primo, di 86 metri, le porta 112 punti, il secondo, ugualmente lungo, le consegna 116.1 punti per un totale di 228.1. Al secondo e al terzo posto c’è un’accoppiata ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Vinzenz Geiger beffa al photofinish Riiber : Una nuova stella per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: anche lui classe 1997, come Jarl-Magnus Riiber, che si sta avviando verso la conquista della sfera di cristallo. Oggi però, in casa, in quel di Klingenthal, nella tappa teutonica del massimo circuito internazionale, Vinzenz Geiger è riuscito a beffare il coetaneo norvegese proprio al photofinish, cogliendo il secondo successo della stagione e in carriera (il primo era ...

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : primo podio azzurro della stagione! Cyntia Mascitto terza nei 1000m. Confortola settimo nei 1500m : L’Italia si sblocca a Dresda. Nella quarta tappa di Coppa del Mondo arriva finalmente il primo podio azzurro. A conquistarlo è Cynthia Mascitto, che ha chiuso al terzo posto i 1000m femminili. Una bellissima prestazione della pattinatrice nata a Montreal che ha stabilito il tempo di 1.32.448, venendo battuta solamente nella volata finale dalla russa Sofia Prosvirnova (1.32.331) e dalla sudcoreana Choi Ji Hyun (1.32.444). Per Mascitto si ...

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Felix Loch beffa Egger di 4 millesimi. Dominik Fischnaller decimo : Felix Loch non si ferma più, ora la fortuna sembra essere tornata dalla sua parte, dopo la clamorosa beffa olimpica dell’anno scorso. Il dominatore dello Slittino internazionale dell’ultimo decennio timbra nuovamente il cartellino, dopo il titolo mondiale di settimana scorsa a Winterberg, arriva anche il successo in Coppa del Mondo, sempre in casa, in quel di Altenberg. Una rimonta sul finale per il campione del Mondo, che ha fatto ...

Coppa del Mondo - Shiffrin domina lo slalom di Maribor. Annullata la discesa maschile : Che sarebbe stato difficile ripetere l'impresa del Gigante di appena 24 ore prima, vittoria ex aequo con la Shiffrin,, lo sapeva anche lei. Che la regina statunitense dei pali stretti, e non solo, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Johannes Lamparter primo a sorpresa nel salto - quarto Jarl Magnus Riiber : Il 17enne austriaco Johannes Lamparter vince a sorpresa il segmento di salto nella prima Gundersen di Klingenthal (Germania), dove si sta svolgendo l’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Lamparter ha sfruttato al meglio le condizioni di vento favorevoli al momento del salto dal trampolino HS140, andando a realizzare 139 metri che gli valgono il miglior punteggio di 133.4. Alle sue spalle si piazza il connazionale ...

DIRETTA SLALOM MARIBOR / Streaming video Rai : in pista per la 2manche - si riparte! - Coppa del Mondo sci - : DIRETTA SLALOM MARIBOR Streaming video e tv: orario e risultato live, favorite e azzurre per la gara, Coppa del Mondo di sci femminile , oggi 2 febbraio, .

Lazio-Udinese rinviata : 'colpa' della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia : La Lazio di Simone Inzaghi è riuscita ad avere la meglio sull'Inter di Luciano Spalletti e si è così qualificata per le semifinali di Coppa Italia dove affronterà il Milan di Gennaro Gattuso. I ...

Coppa del Mondo - a Shiffrin prima manche slalom Maribor. Annullata la discesa maschile : In Gigante, appena 24 ore fa, la Vlhova era riuscita a rimontarle 70 centesimi nella seconda manche finendo per eguagliarla al millesimo e farle condividere il primo gradino del podio. Oggi, però, il ...

Diretta slalom Maribor / Streaming video Rai : tre azzurre qualificate alla 2manche - Coppa del Mondo sci - : Diretta slalom Maribor Streaming video e tv: orario e risultato live, favorite e azzurre per la gara, Coppa del Mondo di sci femminile , oggi 2 febbraio, .