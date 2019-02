Coppa del Mondo | a Shiffrin prima manche slalom Maribor Annullata la discesa maschile

Diretta slalom Maribor / Streaming video Rai : tre azzurre qualificate alla 2manche - Coppa del Mondo sci - : Diretta slalom Maribor Streaming video e tv: orario e risultato live, favorite e azzurre per la gara, Coppa del Mondo di sci femminile , oggi 2 febbraio, .

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : nel doppio vince Thomas Steu su Eggert - quinti Nagler/Malleier - sesti Rieder/Rastner : La coppia composta dagli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller si è aggiudicata la tappa di Altenberg, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2019. Dopo aver fissato il miglior crono nella prima manche, Steu/Koller hanno risposto nel migliore dei modi al tentativo di recupero dei tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che si fermano a 43 millesimi dal successo. Per gli austriaci prima manche da 41.508 e seconda da 41.955, ...

Slittino – Coppa del Mondo : miglior risultato in carriera per Nagler/Malleier : Nagler/Malleier, miglior risultato in carriera: gran rimonta ad Altenberg, sono quinti nel doppio davanti ai compagni Rieder/Rastner Sorpresa ad Altenberg, come accade spesso nelle gare di Coppa del Mondo immediatamente successive a quelle dei Mondiali. I campioni iridati Eggert e Benecken, leader della classifica generale del doppio di Slittino artificiale, vengono beffati dagli austriaci Steu e Koller, bronzo una settimana fa a ...

Discesa Garmisch cancellata / Maltempo in Germania : recupero dopo i Mondiali? - Coppa del Mondo sci - : Discesa Garmisch cancellata: Maltempo in Germania, salta la gara della Coppa del Mondo di sci maschile , oggi 2 febbraio 2019, .

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : cancellata la discesa maschile in programma in Germania. In dubbio anche il gigante di domani : La fitta nevicata che si è abbattuta su Garmisch ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa libera maschile in programma questa mattina alle ore 11.30. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino rischia di essere completamente danneggiata dal maltempo: secondo quanto scritto dagli organizzatori sul profilo Facebook ufficiale FIS anche il gigante di domani è in ...

DIRETTA SLALOM MARIBOR / Streaming video Rai : Shiffrin subito al comando! - Coppa del Mondo sci - : DIRETTA SLALOM MARIBOR Streaming video e tv: orario e risultato live, favorite e azzurre per la gara, Coppa del Mondo di sci femminile , oggi 2 febbraio, .

Slalom Maribor streaming video Rai : in pista - la gara comincia! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Slalom Maribor streaming video e tv: orario e risultato live, favorite e azzurre per la gara, Coppa del Mondo di sci femminile , oggi 2 febbraio, .

Coppa Davis 2019 - il calendario della fase finale e tutte le squadre qualificate. Calendario - programma - orario e tv : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i ...

Coppa Davis 2019 - come funziona la fase finale? Formula a gironi - poi eliminazione diretta al meglio delle tre partite. Un format rivoluzionato : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica a Madrid (Spagna) si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre. Atto conclusivo a cui prenderanno le 12 selezioni che si sono imposte nel turno ...

Coppa Davis 2019 - le possibili avversarie dell’Italia nella fase finale di Madrid : L’Italia ha sconfitto l’India sull’erba di Calcutta e ha conquistato la qualificazione alle Finali della Coppa Davis 2019, gli atti conclusivi della massima competizione tennistica a squadre andranno in scena alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Gli azzurri andranno a caccia del colpaccio, il sogno è quello di conquistare la magica Insalatiera anche se i ragazzi di Corrado Barazzutti dovranno compiere ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : perdono posizioni gli azzurri nella quarta giornata. Ferrari-Calabrò quinti nel 470 - Mattia Camboni settimo nel RS : X : Si è conclusa nella notte italiana anche la quarta giornata di gare a Miami, in Florida (Stati Uniti d’Amercia), dove si sta svolgendo il secondo appuntamento delle World Series 2019 di Vela. Per la spedizione azzurra, priva dei campioni iridati nel Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti, restano ancora quattro equipaggi nelle prime dieci posizioni, con le diverse imbarcazioni in lotta per conquistare un posto nella Medal Race nel 470 e ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in controllo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...