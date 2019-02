Coppa Davis 2019 | playoff | India-Italia 1-3 | vittoria di Seppi Azzurri alla fase finale

Tennis - Coppa Davis : Seppi batte Gunneswaran - Italia alla fase finale : Italia, missione compiuta. Basta un'ora e 4' ad Andreas Seppi per battere il numero uno indiano Prajnesh Gunneswaran e regalare all'ItalTennis l'accesso alla fase finale di Coppa Davis, alla prima ...

Sorteggio Coppa Davis 2019 - Fase Finale Madrid : data - programma - orario e tv. Si definiscono i gironi : Ora è ufficiale: l’Italia si è qualificata alle Finali della Coppa Davis 2019 di tennis, gli azzurri hanno sconfitto per 3-1 l’India sull’erba di Calcutta e hanno così staccato il pass per gli atti conclusivi della competizione che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. All’evento parteciperanno 18 squadre che saranno suddivise in sei gironi da tre, dai quali le vincitrici e le due ...

Coppa Davis 2019 - il calendario della fase finale e tutte le squadre qualificate. Calendario - programma - orario e tv : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i ...

Coppa Davis 2019 - come funziona la fase finale? Formula a gironi - poi eliminazione diretta al meglio delle tre partite. Un format rivoluzionato : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica a Madrid (Spagna) si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre. Atto conclusivo a cui prenderanno le 12 selezioni che si sono imposte nel turno ...

Coppa Davis 2019 - le possibili avversarie dell’Italia nella fase finale di Madrid : L’Italia ha sconfitto l’India sull’erba di Calcutta e ha conquistato la qualificazione alle Finali della Coppa Davis 2019, gli atti conclusivi della massima competizione tennistica a squadre andranno in scena alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Gli azzurri andranno a caccia del colpaccio, il sogno è quello di conquistare la magica Insalatiera anche se i ragazzi di Corrado Barazzutti dovranno compiere ...

Coppa Davis 2019 - Italia qualificata alla fase finale : quando si gioca? Calendario - date - programma - orari e tv : L’Italia si è qualificata alle Finali della Coppa Davis 2019 di tennis, gli azzurri hanno sconfitto l’India sull’erba di Calcutta e hanno così staccato il pass per gli atti conclusivi della competizione che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. All’evento parteciperanno 18 squadre che saranno suddivise in sei gironi da tre formazioni ciascuno, le vincitrici dei gruppi e le due migliori ...

Coppa Davis 2019 - playoff : India-Italia 1-2 - Bolelli e Berrettini perdono nel doppio : L' Italia fallisce il primo match point nella sfida contro l' India valida come turno di qualificazione alla fase finale di Coppa Davis. Nel doppio che ha aperto la seconda giornata, sull'erba del ...