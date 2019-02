Coppa Davis 2019 | le possibili avversarie dell’Italia nella fase finale di Madrid

Coppa Davis 2019 - il calendario della fase finale e tutte le squadre qualificate. Calendario - programma - orario e tv : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia 1-3 - Andreas Seppi regala il punto decisivo agli azzurri che volano alle Finali di Madrid : E’ Andreas Seppi a regalare il punto decisivo agli azzurri nel primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis. L’altoatesino (numero 37 del ranking) ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 l’indiano Prajnesh Gunneswaran (n.102 ATP) in 1 ora e 4 minuti di gioco, consentendo al Bel Paese di staccare il biglietto per le Finali a Madrid (Spagna), previste dal 18 al 24 novembre. Un match dominato, per larghi tratti, da Seppi che ha ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia 1-2. Nel doppio vengono rimontati e battuti Berrettini e Bolelli : L’India riapre la sfida del turno preliminare di Coppa Davis contro l’Italia portando a casa il punto del doppio: Rohan Bopanna e Divij Sharan rimontano e battono Simone Bolelli e Matteo Berrettini con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in un’ora e tre quarti dii gioco. Gli azzurri sono avanti 2-1 ed avranno a disposizione gli ultimi due singolari per chiudere la contesa. Nel primo set i servizi sembrano dominare, anche se Bolelli va ...

Coppa Davis 2019 : Brasile e Belgio in parità - Colombia sul 2-0 con la Svezia : Si gioca anche in Sudamerica il turno preliminare della Coppa Davis di tennis 2019: si è giocata nella tarda serata italiana la prima giornata di sfide tra Brasile e Belgio e tra Colombia e Svezia. Nel primo confronto situazione di parità, mentre nel secondo i padroni di casa sono avanti 2-0. Brasile e Belgio sono sull’1-1 dopo i primi due singolari, vinti dai due numeri uno: prima vittoria abbastanza rapida del sudamericano Thiago ...

India-Italia Coppa Davis oggi (2 febbraio) : orario d’inizio e come vedere in tv ultimi singolari e doppio : Una volta si sarebbe detto “la seconda giornata potrebbe anche essere l’ultima in questo weekend di Coppa Davis”. Quest’anno non sarà così: oggi si terrà in ogni caso l’ultima giornata del fine settimana dell’Insalatiera, l’unico (sebbene in forma mutilata) salvato dalla riforma voluta dall’ITF in coabitazione con il gruppo Kosmos. L’Italia può chiudere già con il doppio di apertura, che una ...

Coppa Davis 2019 : Russia - Australia e Germania vedono le Finali - la Serbia non soffre l’assenza di Novak Djokovic : Prima giornata del primo turno dell’edizione 2019 della Coppa Davis andata in archivio. Detto dell’Italia avanti 2-0 contro l’India a Calcutta grazie ai successi di Andreas Seppi e di Matteo Berrettini, altre situazioni in questa fase preliminare sembrano abbastanza delineate. Ad Adelaide, i padroni di casa dell’Australia hanno ottenuto due successi nei due singolari andata in scena. John Millman ha regolato con estrema ...