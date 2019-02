scuolainforma

: Portati via da scuola i bambini del CARA di Castelnuovo. Il problema non sono i razzisti negli stadi, sono i razzis… - vittoriozucconi : Portati via da scuola i bambini del CARA di Castelnuovo. Il problema non sono i razzisti negli stadi, sono i razzis… - scuolainforma : Contratto scuola, stipendi docenti e Ata ultime notizie: ‘Governo ricordi le promesse’ - pittapittore : RT @soniabetz1: Domandina semplice , ma se abbiamo già un Minis dei trasporti @DaniloToninelli,@matteosalvinimi Minis dell'interno,Mi sembr… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Lelegate al rinnovo delsono strettamente collegate con i dati ufficiali Istat riguardanti la contrazione dell’economia italiana nel quarto trimestre 2018 (-0,2 per cento). D’altro canto, è impossibile spendere se molte famiglie vivono una situazione di disagio economico. Per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono particolarmente interessanti i dati ufficiali Istat relativi ai tempi medi di attesa per i rinnovi dei contratti dei vari comparti. Il personale dellapubblica ha dovuto aspettare la bellezza di dieci anni per poter riuscire a vedere il rinnovo del proprio, con la beffa di un aumento salariale ben al di sotto delle aspettative e delle esigenze dei lavoratori. Basti pensare che gli altri comparti, tra une l’altro, attendono in media solamente venti mesi.Aumento...