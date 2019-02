calcioweb.eu

: Un sospiro di sollievo: Manuel #Scavone sta meglio e ha ricevuto la piacevole visita di Giacomo #Beretta ??????… - Eurosport_IT : Un sospiro di sollievo: Manuel #Scavone sta meglio e ha ricevuto la piacevole visita di Giacomo #Beretta ??????… - CalcioWeb : Condizioni #Scavone, l'ultimo bollettino medico - SiamoPartenopei : L'Asl di Lecce: 'Scavone in condizioni stabili, una nuova TAC ha dato esito negativo' [FOTO] -

(Di sabato 2 febbraio 2019)– Sospiro di sollievo per ledel calciatore del Leccedopo un terribile scontro aereo in occasione della gara contro l’Ascoli. Dopo aver trascorso la notte in ospedale ecco l’ultimo. “Ledi Manuelsono stabili. Il paziente resta in osservazione nel reparto di Rianimazione, dove è stato precauzionalmente ricoverato ed ha trascorso una notte tranquilla. Il paziente è vigile e collaborante, in respiro spontaneo con emodinamica stabile. Una nuova TAC di controllo ha dato esito negativo”, si legge nella nota.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’ultimoCalcioWeb.