Con Savona alla Consob | si apre la partita per la successione alle Politiche Comunitarie

Consob - Savona? Si profila “switch” Concordato tra Lega e M5s : Dopo oltre quattro mesi e mezzo senza presidente, dal 13 settembre scorso, quando Mario Nava presentò le dimissioni, per la Consob si potrebbe profilare la figura di un nuovo 'numero uno'. Il nome di Paolo Savona, attuale ministro delle politiche europee, che ieri ha iniziato a circolare come possibile presidente della Commissione per le Società e la Borsa, oggi è ancora in piedi, non smentito dai vertici della Lega, né da quelli del ...

Consob - Salvini : 'Minenna o Savona? Due persone stimabili. Basta che si faccia presto' : 'Minenna e Savona? Sono due persone assolutamente stimate e stimabili. Io ho già dato l'ok a Minenna, se fosse Savona è persona che da cittadino italiano e da risparmiatore italiano mi darebbe la ...

Consob - si apre l'ipotesi di Paolo Savona alla presidenza - Salvini : 'Ok sia lui che Minenna - basta che si faccia presto' : ... Sergio Mattarella, per il nuovo presidente della Consob, ma è anche vero che Proprio Mattarella aveva bloccato la nomina di Savona a ministro dell'Economia. Ma con il trasloco all'autorità di ...

Consob - fra i papabili spunta il nome di Paolo Savona : Teleborsa, - Si allunga la lista dei papabili per l'incarico di Presidente alla Consob , dopo le dimissioni rassegnate dall'ex presidente Mario Nava lo scorso autunno, per la presunta incompatibilità ...

Savona alla Consob - cresCono i dubbi. Morra M5S 'L unico candidato è Minenna' : Si fa sempre più controverso il caso della Consob, l'autorità che vigila sui mercati in attesa da quattro mesi della nomina di un presidente. rep Approfondimento Conte gioca la carta Savona per la ...

Consob - i dubbi giuridici sulla nomina di Paolo Savona : "Savona, perché perdere un buon ministro ed impantanare Consob in un'ipotesi di assai dubbia percorribilità giuridica? Il candidato di un coraggioso governo del cambiamento è dal 14 novembre uno solo: Minenna". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.Nelle ultime ore resta sul tavolo del governo l'ipotesi del ministro degli Affari europei Paolo Savona alla presidenza della Consob. Il governo ...

Dubbi giuridici su Paolo Savona alla Consob : "Savona: perchè perdere un buon ministro ed impantanare Consob in un'ipotesi di assai Dubbia percorribilità giuridica? il candidato di un coraggioso governo del cambiamento è dal 14 novembre uno solo: Minenna". Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, lo scrive su twitter.Il nome circolato ieri di Paolo Savona per la presidenza Consob non sarebbe spendibile. Come ha riportato Il Fatto Quotidiano, l'attuale ...

Consob - Bussetti : "Ipotesi Savona? E' competente e capace" : Serve per creare un volano per generare attenzione verso persone in difficoltà per trovare una collocazione nel mondo del lavoro". "Dipende dal singolo individuo", ha risposto il ministro a chi gli ...

Consob - M5S lancia Savona : c'è il nulla osta del Quirinale : Mattarella, che a maggio aveva posto il veto sullo sbarco di Savona al ministero dell'Economia a causa delle sue posizioni no-euro , Di Maio per reazione innescò una crisi istituzionale proponendo l'...

Paolo Savona verso la presidenza della Consob : Il governo sembra avviarsi a risolvere la questione della presidenza della Consob dopo l'impasse che si è creato attorno al nome dell'economista Marcello Minenna, su cui peserebbe un veto del ...

Cambio di rotta su Consob. Spunta l'ipotesi Savona : Il Quirinale ha tolto, il Quirinale potrebbe dare. È questo lo strano destino del professor Paolo Savona, ministro degli Affari europei, e da ieri candidato in pectore alla presidenza della Consob. Lo stallo si trascina nell'Authority di vigilanza sui mercati da quattro mesi: la Presidenza della Repubblica ha, infatti, bloccato la proposta di insediare Marcello Minenna, dirigente della stessa Consob e molto caro ai vertici pentastellati (ieri è ...

Savona presidente Consob? Il ministro : "Non so cosa succede" : Il governo Conte starebbe pensando di indicare Paolo Savona, attuale ministro agli Affari Europei, come nuovo presidente della Consob, la Commissione nazionale per le società e la Borsa.Attualmente in corsa c'è l'economista Marcello Minenna, ma su di lui potrebbe esserci un veto da parte del Quirinale. Allora, per non vedersi la nomina respinta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governo starebbe pensando di indicare proprio ...