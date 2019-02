Con la maschera del Ku Klux Klan nella foto dell' annuario del liceo | bufera sul

Isola dei famosi - Taylor Mega smascherata : "DiCono che i suoi capezzoli..." : All'Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi, l'indiscussa protagonista di questi primi giorni, è la naufraga Taylor Mega. E di lei, a I lunatici di Radio 2, parla Alberto Dandolo, firma di Oggi esperta di gossip. "In questi giorni ha tenuto banco Taylor Mega, è stata la settimana del suo 'scapezzolamen

Isola - Taylor Mega smascherata : ha già firmato un Contratto da 5 mila euro : L’Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma Taylor Mega è già finita sotto accusa. Secondo Alessia Marcuzzi (e parte del pubblico) l’influencer avrebbe programmato di lasciare l’Honduras fra tre settimane. Ad inchiodarla un video pubblicato su Instagram, in cui informa i fan che tornerà esattamente fra tre settimane, abbandonando dunque il reality prima della sua fine. Nel corso della prima puntata dello show, Alessia Marcuzzi ha ...

Isola - Taylor Mega smascherata : ha già firmato un Contratto da 5 mila euro : L’Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma Taylor Mega è già finita sotto accusa. Secondo Alessia Marcuzzi (e parte del pubblico) l’influencer avrebbe programmato di lasciare l’Honduras fra tre settimane. Ad inchiodarla un video pubblicato su Instagram, in cui informa i fan che tornerà esattamente fra tre settimane, abbandonando dunque il reality prima della sua fine. Nel corso della prima puntata dello show, Alessia Marcuzzi ha ...

Si finge prete - celebra messa e Confessa i fedeli : smascherato un truffatore - l’ira del vescovo che lo ha interdetto : Alessio Prencipe ha mentito sulla sua identità di monaco e presbitero. E’ questa in sintesi, la comunicazione fatta dal vescovo della diocesi di San Severo, monsignor Giovanni Checchinato. L’uomo si è spacciato per monaco benedettino e prete, e ha celebrato anche messa, oltre a confessare i fedeli, a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Dopo “gli ultimi spiacevoli eventi che hanno creato disorientamento, soprattutto nella ...

Isola - Taylor Mega smascherata a ‘Pomeriggio 5’ : “Ha già firmato un Contratto per 5mila euro” : A ‘Pomeriggio 5’ la dichiarazione secondo cui la naufraga, già prima di partire per l’Honduras, avrebbe programmato una...

Giuseppe Conte smaschera il M5s Con Angela Merkel : "Sono molto preoccupati - così..." : Pausa dei lavori al World economic forum, a Davos (Svizzera). Uno accanto all'altra, in un'atmosfera informale, davanti al bancone del bar, ci sono Giuseppe Conte e Angela Merkel. Il presidente del Consiglio italiano, che non ha mai nascosto l'intesa, anche personale, con la Cancelliera, è impegnato

Alzheimer - esame del sangue lo smaschera Con anni di anticipo : smascherare l'Alzheimer con anni di anticipo rispetto alla comparsa dei sintomi diventa possibile, grazie a un nuovo esame del sangue che riconosce la presenza di una proteina 'spia' del danno ...

Verissimo - Fabrizio Corona smaschera Silvia Provvedi : 'Con chi mi ha tradito' - fa un nome clamoroso : Clamorosa storia di corna a Verissimo. In studio c'è Fabrizio Corona che davanti a una Silvia Toffanin senza parole rivela come Silvia Provvedi lo abbia tradito a suo tempo con Fedez , quando il ...

Verissimo - Fabrizio Corona smaschera Silvia Provvedi : "Con chi mi ha tradito" - fa un nome clamoroso : Clamorosa storia di corna a Verissimo. In studio c'è Fabrizio Corona che davanti a una Silvia Toffanin senza parole rivela come Silvia Provvedi lo abbia tradito a suo tempo con Fedez, quando il rapper era fidanzato non con Chiara Ferragni ma con Giulia Valentina. Insomma, è la tesi dell'ex re dei pa

Roma - vittoria e batticuore Contro il Torino : Zaniolo ed El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi : La Roma batte il Torino a fatica, sprecando un doppio vantaggio e chiudendo la gara solo nel finale: la prestazione di Zaniolo e il gol vittoria di El Shaarawy mascherano i soliti problemi dei giallorossi Dopo la sosta a cavallo fra i due anni e gli impegni di Coppa Italia, torna finalmente la Serie A. La gara d’apertura della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, vedere Roma e Torino affrontarsi in una gara divertente e piena di ...

Vittorio Feltri - grillini smascherati : 'Il delirio di pazzi che non sanno niente di eConomia' : Parte dalle pagine di Libero l'appello lanciato a Silvio Berlusconi e a tutti quei partiti interessati ad abolire il reddito di cittadinanza attraverso un referendum. Caro direttore Feltri, leggiamo ...

Vittorio Feltri - grillini smascherati : "Il delirio di pazzi che non sanno niente di eConomia" : Parte dalle pagine di Libero l'appello lanciato a Silvio Berlusconi e a tutti quei partiti interessati ad abolire il reddito di cittadinanza attraverso un referendum. Caro direttore Feltri, leggiamo su Libero che Lei invita il presidente Berlusconi a prendere posizione contro il reddito di cittadin

Victoria Beckham - maschera di bellezza a base di sangue : trattamento da 1.360 euro a Confezione : Una crema ottenuta utilizzando fra gli ingredienti anche qualche goccia di sangue è l'ultima stranezza in fatto di prodotti di bellezza che sta prendendo piede sui social. In questo caso a...

Arco - colpo da 100 mila euro in gioielleria. Quattro ladri mascherati in azione Con il demolitore : Arco. Un colpo da "mission impossible" quello da più di 100 mila euro messo a segno nella notte alla gioielleria New Pharaon, al primo piano del centro commerciale di Arco. In azione ladri acrobati ma ...