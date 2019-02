Como Nuoto | c' è posta per Sori «Per voi è il momento sbagliato»

La Como Nuoto va in Crocera Pallanuoto Como per il riscatto : La Crocera Stadium è la squadra che oggi a Genova Sampierdarena ospiterà la Como Nuoto , inizio alle 18.30, in serie A2. Il punto in trasferta ha sbloccato una situazione che cominciava a farsi ...

I costumi da nuoto per allenarti in totale Comodità : Il nuoto è un ottimo sport per rimanere in forma e scaricare lo stress, per praticarlo in totale comfort senza rinunciare ad...

Como Nuoto - vecchie glorie Ma dal cuore grande e solidale : Il grande cuore della Como Nuoto. Sono stati insieme per un anno intero, hanno allargato i numeri di una chat di per sé già bella viva, coinvolgendo - qua e là - anche altri ex compagni e allenatori. ...

Como Nuoto in acqua In trasferta a Bologna : Chissà perché la sfida coi rossoblu è sempre stata caratterizzata da episodi dove lo sport talvolta veniva un po' messo da parte, a favore di comportamenti poco urbani. Roba d'altri tempi: vero, però ...

La Como Nuoto da grande Parte male ma poi vince : Partita dai tre volti, quella vista a Muggiò. E' vero, si dovrebbe dire due volti, ma quando le fasi di un match sono almeno tre, cosa dire? Nella prima la Como Nuoto è spettatrice della partita, ...