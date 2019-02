Com' è fatto il Foglio Innovazione

Paolo Savona - il retroscena su Come hanno fatto fuori il ministro : "Non so cosa succede alle mie spalle" : Paola Savona ha ormai le ore contate all'interno del governo. Da tempo il ministro per gli Affari europei si sentiva fuori dalla squadra, almeno da quando si è reso conto che la manovra sfornata dall'esecutivo grillino-leghista puntava tutto sull'assistenzialismo, anziché sugli investimenti, come av

ComScore - IlFattoQuotidiano.it ha superato il Corriere.it [LA CLASSIFICA] : È stata rivelata la classifica dell’informazione del mese di dicembre 2018, stilata da comScore. Secondo quanto riportato da PrimaOnline IlFattoQuotidiano.it ha registrato lo storico sorpasso sul Corriere.it, con uno scarto di 33mila utenti unici. Considerando i siti dei quotidiani cartacei la classifica è così composta: VISITATORI UNICI DICEMBRE 2018 Repubblica 19.482.000 Il Fatto Quotidiano 13.635.000 Corriere 13.602.000 Libero ...

Compleanno Batistuta - gli auguri social di Matteo Renzi : 'questo signore ci ha fatto piangere ed emozionare' : L'ex premier ha voluto fare gli auguri di buon Compleanno a Batistuta, che compie oggi cinquant'anni ' Questo signore ha segnato la nostra gioventù: ci ha fatto esultare, piangere, emozionare. Oggi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Febbraio : Nuova recessione : di chi è la colpa e Come se ne esce : Conti pubblici L’Italia torna in recessione. Pil affossato dal calo di consumi e investimenti I dati Istat – Anche nell’ultimo trimestre 2018 il Prodotto interno lordo è calato. Pesano la frenata di Germania ed Eurozona, ma anche le tensioni sul Bilancio di Carlo Di Foggia Sotto il giubbotto niente di Marco Travaglio Non sappiamo ancora se quello dei 177 migranti sulla nave Diciotti fu un sequestro e se Salvini ne risponderà in ...

Calciomercato - Junior Messias al Crotone : chi è il brasiliano che lavorava Come fattorino : "Ci piace perché è un calciatore che gioca esterno alto, trequartista, è un mancino rapido che sa fare gol - ha dichiarato a Sky Sport il ds del Crotone, Ursino -. E adesso chi vuole giocare sulla ...

Iliad - l'arrivo dell'azienda francese ha fatto perdere 300 milioni di euro ai Competitor : Il 2018 è stato un anno davvero interessante per il mondo della telefonia mobile, merito dell'arrivo delle nuove low cost che lo hanno 'rivoluzionato' portando inevitabilmente grossi benefici agli utenti. A maggio 2018 infatti è stata lanciata Iliad, azienda francese 'guidata' in Italia dall'amministratore delegato Benedetto Levi, che grazie a tariffe vantaggiose e a servizi innovativi, ha attirato numerosi utenti, insoddisfatti dei continui ...

Che fine ha fatto Raffaella Fico? Ecco Come si mostra la showgirl dopo la lunga assenza dalla tv : Poco attiva sui social e ormai quasi assente in TV: ma che fine ha fatto Raffaella Fico? L'ex di Mario Balotelli non sembra più cercare i riflettori del mondo dello spettacolo come un tempo ma si dedica alla sua Pia e al suo nuovo compagno, l'imprenditore Alessandro Moggi . dopo diversi giorni di silenzio, Raffaella è tornata a salutare i suoi fan su ...

Giornata memoria - il racconto dell’ex deportato Emo Bianchi : “Uccisero un mio Compagno perché aveva fatto una carezza a un bimbo tedesco” : “Ogni domenica, alle nove e mezza, venivano a prenderci dal campo con un camion. Sceglievano i più debilitati. In italiano, ci dicevano: ‘Vieni, vieni al Pronto soccorso, ché lì ti danno da mangiare i maccheroni. Non vedi come sei diventato magro?’. Non è più tornato indietro nessuno. Li portavano ai forni crematori”. Emo Bianchi ha 96 anni, ne aveva soltanto 20 quando fu firmato l’armistizio di Cassibile. Era il 3 settembre del 1943, e i ...

Sassuolo - Locatelli : 'Rigore? Babacar ha fatto gol - Complimenti' : Manuel Locatelli , centrocampista del Sassuolo , parla a Sky Sport all'intervallo della gara contro il Cagliari: 'Dobbiamo cercare di portare a casa questi tre punti, sono fondamentali per noi. Babacar ha tirato e ha segnato il rigore, complimenti a lui'.

MotoGp – Lorenzo - l’arrivo in Honda e l’infortunio : “io e Marc col muro ai box Come con Rossi? No! Vi svelo Come mi sono fatto male” : Jorge Lorenzo racconta finalmente come si è infortunato allo scafoide e analizza la sua situazione in Honda E’ un Lorenzo sorridente, quello che si è visto ieri durante la presentazione del team Honda 2019: nonostante il recentissimo infortunio alla scafoide il maiorchino è sereno e soddisfatto per la scelta fatta lo scorso anno di cambiare team e non vede l’ora di recuperare al 100% e tornare in sella alla sua nuova ...

Il Comitato olimpico accoglie con favore il dossier Milano-Cortina 2026. Zaia soddisfatto : 'E' la conferma della concretezza del nostro ... : "Una conferma delle grandi potenzialità della nostra proposta " sottolinea Zaia " è venuta dall'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino svoltesi lo scorso fine settimana a Cortina ...

Fabrizio Corona : «Completamente rifatto - anche se non si vede. Belen? Non sono pronto - scapperei» : ?Io lavoro con la mia immagine. sono rifatto completamente, anche se non si vede. Però, se ti metti filler e Botox e hai le cartelle cliniche, devi ricontrollarli?. Fabrizio Corona...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Soddisfatto di Come ho giocato. Tsitsipas? Un grande giocatore - è cresciuto molto in breve tempo” : Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) conquista la semifinale degli Australian Open 2019 sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Frances Tiafoe (n.39 del ranking) in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match dominato dal campione spagnolo che quasi mai ha dato l’impressione di soffrire lo statunitense, sciorinando tutto il suo repertorio. E così, per Rafa, è arrivata la qualificazione senza ...