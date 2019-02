Claudio Amendola in lacrime a C’è posta per te | la storia che ha emozionato anche Maria

Claudio Amendola su Matteo Salvini : ‘Non è il politico più bravo - ma il più parac**o’. Leggi le sue parole : Claudio Amendola torna a commentare l’operato di Matteo Salvini, ai microfoni del programma di La7 “L’aria che tira”. Era marzo 2018, quando l’attore parlava nella medesima trasmissione, definendo il leader della Lega, a sorpresa, come... L'articolo Claudio Amendola su Matteo Salvini: ‘Non è il politico più bravo, ma il più parac**o’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, ...

C'è Posta per Te : attesi nella quarta puntata Claudio Amendola e Icardi con la moglie : Una nuova puntata di C'è Posta per Te ci attende sabato 2 febbraio 2019 in prima serata su canale 5, dove assisteremo ancora una volta al racconto di storie di gente comune che chiama la trasmissione di Maria De Filippi per chiedere aiuto. Pronti a regalare un sorriso ad un loro fan nella quarta puntata, la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi e l'attore romano Claudio Amendola. Grande successo anche in questa stagione per il people show di Maria De ...

Claudio Amendola cambia idea e attacca Salvini : 'E' il più par****o' (VIDEO) : Mettendo da parte il giudizio politico sul ministro, c'è un dato di fatto che difficilmente può essere negato. Matteo Salvini è indubbiamente il personaggio politico più mediatico che l'Italia abbia avuto negli ultimi anni. Uno che ha saputo accrescere la notorietà anche attraverso un uso scientifico ed ottimale dei social network. Una figura traversale attorno a cui hanno coagulato anche i giudizi di gente che, generalmente, non manifesta ...

Claudio Amendola cambia idea su Matteo Salvini : “Non è il più bravo ma senz’altro il più paraculo” : Claudio Amendola, nel marzo 2018, aveva definito Matteo Salvini “il politico più capace degli ultimi 20 anni, ma proprio senza ombra di dubbio”. Un’affermazione che aveva fatto discutere e che ora l’attore romano sembra ritrattare. Intervenuto telefonicamente a L’Aria che tira nella puntata del 29 gennaio, Amendola ha risposto a Myrta Merlino che gli ha chiesto se la pensasse sempre allo stesso modo: “Salvini ...

Nero a metà - ultima puntata con Claudio Amendola : anticipazioni trama 17 dicembre : Nero a metà con un doppio episodio collegato saluta tutti i fan e chiude la prima stagione nell’appuntamento di lunedì 17 dicembre alle 21,15 su Rai1. La grande sorpresa di questo scorcio di stagione per la Rai è rappresentata dalla fiction Nero a metà che grazie al carisma di Claudio Amendola ha fruttato ottimi ascolti sempre vicini ai 5 milioni di telespettatori. Il doppio appuntamento con cui si chiude la stagione è però destinato a ...

Nero a metà dubbi sulla seconda stagione - Claudio Amendola felice di lavorare in Rai : Stasera su Raiuno andrà in onda l'ultima puntata di 'Nero a metà'. Nell'attesa dell'ultimo episodio ricco di colpi di scena, il pubblico si sta chiedendo se ci sarà un prosieguo della serie televisiva. Claudio Amendola nei panni del commissario Carlo Guerrieri, recentemente intervistato si è detto felice e propenso per un nuovo progetto lavorativo in Rai, magari proprio con un continuo della fiction. Carlo purtroppo verrà incastrato da Malik e ...

Nero a metà - ultima puntata con Claudio Amendola : anticipazioni trama 17 dicembre : Nero a metà con un doppio episodio collegato saluta tutti i fan e chiude la prima stagione nell’appuntamento di lunedì 17 dicembre alle 21,15 su Rai1. La grande sorpresa di questo scorcio di stagione per la Rai è rappresentata dalla fiction Nero a metà che grazie al carisma di Claudio Amendola ha fruttato ottimi ascolti sempre vicini ai 5 milioni di telespettatori. Il doppio appuntamento con cui si chiude la stagione è però destinato a ...

Nero a metà - Claudio Amendola indaga sulla morte di un rapper anticipazioni : Tra indagini sempre più complesse e i problemi di una vita privata complessa si sviluppa il nuovo appuntamento di Nero a metà che vede l’ispettore Carlo Guerrieri, ossia uno sdrucito Claudio Amendola, alle prese prima con la morte di un rapper e poi con una famiglia tranquilla. Ma l’attenzione dei fan è tutta rivolta alle vicende di Alba Guerrieri (interpretata da Rosa Diletta Rossi). Nero a metà, anticipazioni episodio 7 Nel primo ...

Nero a metà - ultima puntata con Claudio Amendola anticipazioni : Nero a metà con un doppio episodio collegato saluta tutti i fan e chiude la prima stagione nell’appuntamento di lunedì 17 dicembre alle 21,15 su Rai1. La grande sorpresa di questo scorcio di stagione per la Rai è rappresentata dalla fiction Nero a metà che grazie al carisma di Claudio Amendola ha fruttato ottimi ascolti sempre vicini ai 5 milioni di telespettatori. Il doppio appuntamento con cui si chiude la stagione è però destinato a ...

La Sardegna insorge contro Nero a metà e le battute di Claudio Amendola : “Ti faccio trasferire a Ovodda” : Sin dalla conferenza stampa di Nero a metà era venuto a galla questo piccolo "problema" delle battute politicamente scorrette di Carlo, il personaggio di Claudio Amendola, e anche nell'ultima puntata è successo qualcosa che ha fatto indignare. A poche ore dalla messa in onda della prossima puntata, prevista proprio per domani 13 dicembre, il pubblico e, in particolare, i sardi, non hanno apprezzato lo scambio di battute sulla cittadina di ...

Nero a metà - Claudio Amendola indaga sulla morte di un rapper anticipazioni : Tra indagini sempre più complesse e i problemi di una vita privata complessa si sviluppa il nuovo appuntamento di Nero a metà che vede l’ispettore Carlo Guerrieri, ossia uno sdrucito Claudio Amendola, alle prese prima con la morte di un rapper e poi con una famiglia tranquilla. Ma l’attenzione dei fan è tutta rivolta alle vicende di Alba Guerrieri (interpretata da Rosa Diletta Rossi). Nero a metà, anticipazioni episodio 7 Nel primo ...

Claudio Amendola parla dei figli : “Sono un papà fortunato” : Claudio Amendola figli: chi sono e che rapporto hanno con l’attore Claudio Amendola non è mai stato un padre severo. A farlo sapere il diretto interessato in un’intervista concessa al settimanale Visto. Il protagonista della fiction Nero a metà è sempre stato un genitore tranquillo e poco apprensivo nonostante abbia avuto tre figli in epoche […] L'articolo Claudio Amendola parla dei figli: “Sono un papà fortunato” ...

Nero a metà - Claudio Amendola indaga sulla morte di un rapper anticipazioni : Tra indagini sempre più complesse e i problemi di una vita privata complessa si sviluppa il nuovo appuntamento di Nero a metà che vede l’ispettore Carlo Guerrieri, ossia uno sdrucito Claudio Amendola, alle prese prima con la morte di un rapper e poi con una famiglia tranquilla. Ma l’attenzione dei fan è tutta rivolta alle vicende di Alba Guerrieri (interpretata da Rosa Diletta Rossi). Nero a metà, anticipazioni episodio 7 Nel primo ...

Nero a metà con Claudio Amendola al giro di boa : anticipazioni puntata lunedì 3 dicembre : Terzo appuntamento con la fiction Nero a metà, lunedì 3 dicembre alle 21.25 su Rai12, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cenino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela, Antonia Liskova e con la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Roberto Citran. In onda il quinto episodio dal titolo “Sorelle” e il sesto dal titolo “Per amore”. Nero a metà, ...