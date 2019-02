Ciclismo | Manuel Senni investito durante un allenamento Frattura allo scafoide per

oasport

(Di sabato 2 febbraio 2019) Il ciclista azzurroè statoieri mentre si stava allenando nei pressi di Cesenatico: ne dà notizia “Il Resto del Carlino“, che afferma come l’italiano abbia riportato nell’incidente ladello. L’uomo alla guida dell’auto che ha causato il sinistro, dopo essersi accertato chenon avesse riportato traumi gravi e che fosse stato già soccorso da altre persone, si èntanato senza prestare soccorso, ma è stato poi individuato dalla Polizia Municipale.L’atleta però oltre alladello, secondo le prime notizie, avrebbe anche problemi ad un dito e così è stato ricoverato al nosocomio “Bufalini“, dove sarebbe già stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per ridurre la. Al ciclista dovrebbero essere dati ben 60 giorni di prognosi: in tal caso per ...