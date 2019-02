Chiusure domenicali dei negozi | intesa Lega-M5S

blogo

(Di sabato 2 febbraio 2019)Dopo un tira e molla andato avanti per mesi, le due forze al governo hanno raggiunto un'sulledeie il testo che diventerà legge nei prossimi mesi è stato finalmente depositato in Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, primo passo verso il passaggio in Aula, prima alla Camera e successivamente al Senato.Il testo, che subirà inevitabilmente delle modifiche nel percorso verso l'approvazione definitiva, prevede 30 aperture straordinarie nel corso dell'anno: 26 domeniche su un totale di 52 e 4 festività nazionali su 12. Non vengono date indicazioni delle date, ma saranno le Regioni a stabilirlo in base alle esigente, rispettando però il numero stabilito dalla legge.Il disegno di legge prevede una lunga serie di eccezioni. I limiti fissati non riguarderanno le attività commerciali che si trovano nei centri storici e in ...