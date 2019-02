Chelsea | Higuain si sblocca E Stamford lo applaude

Chelsea - Higuain opaco e acciaccato. Sarri - l'Europa è a rischio : Centoquarantasette minuti nell'annata di un centravanti sono poco o niente. Nel Chelsea di questo periodo, però, quando le buone intenzioni di inizio torneo sono un lontano ricordo e il quarto posto è ...

Premier League - Higuain e Sarri flop. Chelsea k.o. a Bournemouth : 4-0 : Crolla il Chelsea di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. I Blues vengono sconfitti con un netto 4-0 dal Bournemouth: succede tutto nella ripresa. Doppietta di King, 47' e 74',, in mezzo la rete di ...

Il Chelsea di Sarri e Higuain perde 4-0 col Bournemouth : Gonzalo sostituito nel secondo tempo Comincia male l’avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea. Maurizio Sarri lo schiera centravanti nel turno infrasettimanale in casa del Bournemouth e lo sostituisce per disperazione a metà ripresa quando i Blues sono già sotto di due gol. Il risultato finale è di quelli senza appello: Bournemouth-Chelsea 4-0, col risultato deciso nella ripresa. Quattro reti dei padroni di casa che scherzano la difesa ...

Piatek vola - Higuain è già in ansia. I tifosi del Chelsea ironizzano sui social : Piatek ha già lasciato il segno al Milan, alla sua prima presenza da titolare: il polacco, infatti, ha segnato una fantastica doppietta che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. Il Pipita, invece, ha esordito in FA Cup senza graffiare e "rifiutandosi" di calciare un calcio di rigore gentilmente concessogli dal brasiliano Willian. L'argentino proverà a segnare il suo primo o i suoi primi gol questa sera in ...

I tifosi del Chelsea sfottono Higuain : «Non è che abbiamo preso l’attaccante sbagliato?» : La presa in giro «Non è che abbiamo preso l’attaccante sbagliato?» La domanda se la stanno ponendo sui social i tifosi del Chelsea dopo aver visto Piatek segnare due gol (e che gol) al Napoli in Coppa Italia. I giornali inglesi I giornali britannici riportano la reazione dei tifosi dei Blues che hanno paura di aver preso il milanista sbagliato. «Piatek ha segnato due gol, Higuain ha rifiutato un rigore», questo è un altro dei messaggi ...

Chelsea - Higuain risponde così dopo le ultime critiche : “Se qualcuno parla male di te, devi esserne orgoglioso perche’ vuol dire che la tua vita e’ piu’ importante della sua”. Sono le parole di Gonzalo Higuain direttamente su Instagram. “Quando non pensi a nessuno, ti concentri sulle tue cose e raggiungi certi risultati, sembra che dai fastidio ad alcune persone che, lontane dal mettersi al lavoro e a sforzarsi dal raggiungerlo, si prendono il disturbo di ...

Chelsea - Higuain risponde a Salvini : «Mi attaccano perché valgo più di loro» : Gonzalo Higuain non smette di far parlare di sé. L'attaccante argentino ha appena lasciato il Milan per sposare il progetto del Chelsea e del suo ex mentore Maurizio Sarri, ma da Londra fa...

Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (RUMORS) : Per Gonzalo Higuain non sembra esserci pace. Infatti, nelle ultime ora il "The Guardian" ha svelato che il Chelsea rischierebbe il blocco del mercato. La Fifa da tempo avrebbe deciso di mettere sotto la sua lente di ingrandimento i blues per alcune irregolarità sul trasferimento dei giovani. In particolare sarebbero ben 100 i casi messi in evidenza, perciò qualora venissero ravvisate della irregolarità il Chelsea verrebbe punito così come è ...

Chelsea - Giroud non le manda a dire a Higuain : “la sua presenza oscura il mio futuro…” : L’attaccante francese ha parlato dell’arrivo del Pipita a Stamford Bridge, soffermandosi su quella che potrà essere la loro convivenza L’arrivo di Gonzalo Higuain al Chelsea non ha di certo strappato un sorriso a Olivier Giroud, alquanto preoccupato per l’ingaggio del Pipita. AFP/LaPresse Protagonista di pochi spezzoni di partita negli ultimi mesi, l’attaccante francese si è soffermato sulla convivenza con ...