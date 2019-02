Caterina Balivo | le confessioni di Gloria Guida a Vieni da Me

Vieni da me - il miracolo di Caterina Balivo : chi riesce a far sedere fianco a fianco - 'quanti ricordi' : Un piccolo grande 'miracolo', quello messo a segno da Caterina Balivo nel corso della puntata del primo febbraio su Rai 1 del suo programma, Vieni da me . 'miracolo' che ha reso noto su Twitter la ...

Vieni da Me - Caterina Balivo mai così aggressiva : entra in studio così - look sconvolgente : Una sorprendente Caterina Balivo, aggressivissima, vestita come forse non l'avevamo mai vista. Su Instagrag, in "anteprima" e a pochi minuti dall'inizio di Vieni da Me su Rai 1, ha mostrato il suo ultimo vestito: un leopardato luminoso, cortissimo e "condito" da un paio di stivaletti con tacco alto,

Vieni da Me : Caterina Balivo colpita da una frase di Monica Leofreddi : Caterina Balivo commenta una frase di Monica Leofreddi a Vieni da Me: “Mi ha colpita…” Si è raccontata a cuore aperto Monica Leofreddi nella puntata di Vieni da Me di oggi, venerdì 1 febbraio 2019. E proprio per una sua dichiarazione sul papà, la padrona di casa Caterina Balivo è rimasta particolarmente colpita. “Tutti si ricordano ancora di lui” è la frase contenuta nella cornice dedicata da Monica Leofreddi al ...

Vieni da Me : Caterina Balivo spiazzata da una frase sulla droga : Caterina Balivo intervista Patrizia Pellegrino a Vieni da Me: “La droga è un nemico!” Intervista molto toccante quella rilasciata da Patrizia Pellegrino nella puntata di Vieni da Me di oggi, mercoledì 30 gennaio 2019. L’attrice ha infatti parlato di Aldo, il fratello che ha perso a causa della tossicodipendenza. E proprio durante la sua intervista Caterina Balivo è rimasta un po’ spiazzata per una frase da lei pronunciata ...

Vieni da me - Nicole Grimaudo allo scoperto : "La mia prima volta - con lui". Caterina Balivo a bocca aperta : A Vieni da me è sempre tempo di confidenze. Questa volta è Nicole Grimaudo a raccontarsi a Caterina Balivo e la bella attrice siciliana ricorda il primo provino per Non è la Rai: "È stato una casualità, c'erano migliaia di ragazzine. Io e mia mamma avemmo dei pass speciali per saltare le file. Se no

Vieni da me - Veronica Pivetti nel mirino : "La mia fidanzata" - la confessione che spiazza Caterina Balivo : "La mia fidanzata!". Veronica Pivetti non lo sa, ma a Vieni da Me da Caterina Balivo si parla di lei. Ospite del salotto di Raiuno è Paolo Conticini, che con la Pivetti condivide il set della fortunata serie Provaci ancora Prof. Quando la Balivo mostra all'attore la foto della collega, lui esplode d

Vieni da me - Caterina Balivo blocca di colpo l’intervista : cosa è successo in studio : Prima di cominciare la nuova puntata di ‘Vieni da me’ e presentare gli ospiti, Caterina Balivo ha ringraziato il pubblico per gli ascolti che il programma ha ottenuto venerdì scorso, giorno in cui ha tagliato il traguardo delle 100 puntate. Una ricorrenza speciale che la trasmissione inaugurata a settembre 2018 ha raggiunto insieme alla sua ‘vicina di palinsesto’, ovvero la soap “Il paradiso delle signore”, che è iniziata il 10 settembre ...

Vieni da me - paura in studio per Caterina Balivo : svenimento e la conduttrice interrompe l’intervista : paura a Vieni da Me su Rai Uno. Una signora del pubblico si sente male in studio e Caterina Balivo interrompe l’ospite per accertarsi delle sue condizioni. Momenti di paura per la conduttrice che durante il programma che conduce su RaiUno, “Vieni da me” stava tranquillamente conversando con l’ospite Paola Saluzzi quando una signora ha avuto un malore e si è accasciata sulla sedia. Caterina e Paola hanno smesso di parlare e la Balivo ha ...

