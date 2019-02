Castelli licenzia Pasquaretta | indagato per estorsione alla sindaca Appendino

Laura Castelli ha licenziato il suo collaboratore indagato per estorsione : Il sottosegretario M5s all'Economia Laura Castelli ha licenziato dal suo staff Luca Pasquaretta, ex portavoce del sindaco di Torino Chiara Appendino, indagato per estorsione. "A seguito dell'inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte, ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione", afferma Castelli in una nota, e aggiunge: "La magistratura farà il suo ...