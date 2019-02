Caso Carige | l' accusa di Di Maio | ' Ecco i responsabili del disastro'

Carige - Di Maio e quegli allarmi inascoltati : lo strano Caso di Cavallini Gli accusati : Nella lista di chi doveva controllare manca il nome del finanziere 75enne condannato a Genova per bancarotta

Caso Carige - 'ecco i nomi della commistione banche e politica' - Di Maio - : Roma, 1 feb., askanews, - La vecchia politica e le banche sono sempre andate a breccetto. 'La verità è sotto gli occhi di tutti, è il segreto di Pulcinella'. Così il vice premier Luigi Di Maio alla Camera sul Caso Carige rispiondendo a ...

Caso CARIGE/ Le ragioni per essere ottimisti sul futuro della banca : Gli sviluppi del CASO CARIGE possono essere positivi e ricordare l'importanza di un'effettiva unione bancaria a livello europeo

Caso Carige - Malacalza ancora in campo : «Siamo pronti a fare la nostra parte» : Da ambienti vicini ai maggiori azionisti arriva un segnale in attesa del piano industriale. Intanto la banca chiede 138 milioni di danni agli ex manager Berneschi e Menconi

Claudio Borghi umilia David Parenzo sul Caso Carige : "Non sai nulla di banche - capita..." : Scontro in studio da Gaia Tortora a Omnibus su La7 tra Claudio Borghi e David Parenzo sul caso Carige. "Gli Stati per fare cassa hanno salvato dei carrozzoni sulla pelle dei contribuenti", attacca Parenzo che poi chiede: "Quando voi dite la nazionalizziamo, cosa intendete? Fate un esproprio proletar

Consob : il Caso Carige accelera la nomina - Minenna in pole : L'intesa politica sul nome di Minenna era già stata raggiunta a novembre, tra l'altro in un incontro tra i due vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini al quale aveva preso parte anche il premier, ...

La mossa del M5S dopo l'imbarazzo per il Caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

Bitonci sul Caso Carige : 'Noi difendiamo famiglie e risparmiatori. Dem - polemiche ridicole' : In una nota il sottosegretario leghista all'Economia e Finanza, Massimo Bitonci, entra in merito delle polemiche scatenatesi dopo il salvataggio della Banca Carige: Le parole di Bitonci 'Ancora una volta questo governo ha dimostrato di tutelare ...

Caso Carige - Salvini : 'Tuteliamo i risparmiatori - non le banche come Renzi e la Boschi' : Le operazioni di salvataggio della Carige messe in campo dal governo suscitano reazioni piuttosto accese. Quella, indubbiamente, più rumorosa è stata quella di Matteo Renzi, a cui sono seguite naturalmente quella degli esponenti dell'esecutivo. Il senatore del Pd ha trovato modo di rispedire al mittente tutte quelle accuse che, negli ultimi anni, lo avevano visto accusato di aver guidato un governo che aveva curato gli interessi di banche ed ...

Il Caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli 'smemorati di Casaleggio' sulle banche : 'Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio' è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in ...

Il Caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli “smemorati di Casaleggio” sulle banche : "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in soccorso di Banca Carige, in crisi dopo il fallito aumento di capitale del 22 dicembre scorso.Fino a or