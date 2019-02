CARDITO | BAMBINO UCCISO | TENSIONE AI FUNERALI | MADRE SCORTATA Giuseppe | la tua

Bambino ucciso a CARDITO - oggi funerali di Giuseppe/ Arcivescovo "folle abitudine al male" - tensione in chiesa : Giuseppe Dorice, oggi funerali del Bambino di 7 anni ucciso a Cardito dal patrigno. Momenti di tensione in chiesa. L'Arcivescovo: "Folle abitudine al male"

CARDITO - lo strazio di Valentina : io - impietrita e incapace di salvare il mio bambino : «Tony era cambiato. Impercettibilmente, ma lo avevo avvertito. Ero presa da sensazioni che mi angosciavano, ma senza un motivo preciso». Dopo giorni di silenzio, Valentina Casa, la mamma...

CARDITO - il sospetto sulla mamma del bambino ammazzato dal compagno : perché lo poteva salvare : Dopo la confessione di Tony Essobti Badre, che ha ucciso il piccolo Giuseppe e picchiato la sorella di otto anni, è sul ruolo della madre dei piccoli che si concentrano i sospetti degli inquirenti. La donna era presente nell'appartamento di Cardito, nel Napoletano, quando il 24enne ha preso a calci

Bambino ucciso a CARDITO : oggi autopsia. Interrogatorio per il 24enne - : Tony Essoubti Badre, accusato di aver picchiato a morte il piccolo Giuseppe, di 7 anni, e ferito gravemente la sorellina di 8, sarà ascoltato dal Gip questa mattina nel carcere di Napoli-Poggioreale. ...

CARDITO - confessa il 24enne : bambino ucciso per aver rotto il letto - : Il 24enne, fermato per omicidio volontario, e tentativo di omicidio avrebbe raccontato il movente dopo un lungo interrogatorio dicendo: "Avevamo fatto sacrifici per comprarlo"

CARDITO - bambino morto in casa. Il primario che ha soccorso la sorella : “In 30 anni di carriera mai vista una cosa simile” : “La bambina presentava tumefazioni al volto e al cuoio capelluto, ecchimosi e lividi al tronco. Era in shock emotivo. Fortunatamente non ci sono lesioni dell’organi interni”. Intervistato dall’Ansa, Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, racconta i soccorsi alla piccola di 7 anni di Cardito, soccorsa assieme al fratellino di 8 dopo una segnalazione di lite in famiglia. Per il ...

Bambino morto a CARDITO - migliora la sorellina. I medici : "Mai visto nulla di simile" : Proseguono le indagini sul Bambino di 7 anni morto in un appartamento a Cardito , in provincia di Napoli . All'alba di oggi la Procura della Repubblica di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo ...

CARDITO - Napoli : ucciso bambino di 7 anni con una scopa : fermato il compagno della madre : Orrore a Cardito in provincia di Napoli: un bimbo di 7 anni ha perso la vita. Secondo le rivelazioni riferite dalla sorellina, anche lei vittima del pestaggio ma per fortuna fuori pericolo di vita, a compiere un gesto cosi efferato e disumano sarebbe stato il compagno della madre del piccolo. La bimba ancora scossa ha raccontato di essere stata picchiata con una scopa. Gli inquirenti, giunti sul posto del delitto, hanno come da prassi ...

CARDITO - bambino di 7 anni morto in casa. Fermato compagno della mamma - : Dopo un lungo interrogatorio, l'uomo ha ammesso l'omicidio. La sua versione è ancora al vaglio degli inquirenti

Campania - tragedia a CARDITO : trovato morto un bambino in casa : Un bimbo di 7 anni è stato trovato morto dentro casa a Cardito, nel napoletano. La sorellina di 8 anni, invece, è stata ricoverata d'urgenza all'Ospedale Santobono di Napoli. Un terzo bambino di 4 anni, fortunatamente, è stato trovato illeso. Entrambi i bambini, raccontano i soccorritori, sono stati ritrovati con numerosi colpi sul volto e sul corpo. L'allarme sarebbe stato dato da qualcuno che avrebbe sentito le urla dei bambini provenienti ...

CARDITO - bambino morto in casa. Ferita la sorellina. Fermato il compagno della madre : E' stata una telefonata ad avvertire la polizia di quanto stava accadendo in un appartamento di Cardito , comune di poco più di 22mila abitanti in provincia di Napoli . Nell'abitazione gli agenti ...