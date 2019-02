Caracas Maduro controlla il Venezuela | Guaidò cerca appoggio di Trump

Venezuela - nuove manifestazioni anti Maduro a Caracas : ... Nicolas Maduro , si è detto favorevole a elezioni politiche anti cipate per mettere fine alla crisi politica che lacera il Paese, ma l'opposizione non si accontenta di vaghe promesse e prosegue con la ...

Ultimatum a Maduro - Caracas non cede : Il suo "esperimento socialista ha causato il collasso dell'economia", ha aggiunto, prima di esortare tutti i paesi a riconoscere l'esponente di opposizione Juan Guaidò quale presidente ad interim, ...

Maduro : Spagna insolente - lasci Caracas : 20.40 Nicolas Maduro definisce "insolenti" le parole del ministro degli Esteri spagnolo Borrell che ha chiesto al presidente venezuelano in carica di convocare "subito" elezioni nel Paese. "Se la Spagna e il suo ambasciatore vogliono lasciare il Venezuela, che se ne vadano oggi stesso: ci sono molti voli da Caracas a Madrid", ha tuonato Maduro. La Spagna "non deve darci alcun consiglio e ci deve rispettare: nessuno può minacciarci", ha ...