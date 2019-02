Cancro | nel 2018 nel mondo 9 | 6 milioni di morti | lunedì il World Cancer Day

meteoweb.eu

: @Adnkronos Non create false speranze. Quando si parla di cancro, si generalizza mentre nel dettaglio c'è un mondo c… - cenacchiandrea : @Adnkronos Non create false speranze. Quando si parla di cancro, si generalizza mentre nel dettaglio c'è un mondo c… - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Nel peccato nessuna riconciliazione sarà possibile. La riconciliazione è nel rinnegamento di ogni peccato, sia lieve che g… - atzeni_regina : RT @MonsDiBruno: Nel peccato nessuna riconciliazione sarà possibile. La riconciliazione è nel rinnegamento di ogni peccato, sia lieve che g… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ilè ancora un’emergenza mondiale: nel, secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca suldell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha provocato la morte di 9,6di persone in tutto il. Sempre secondo l’Oms, nelsono stati 18,1i nuovi casi. In Italia nell’ultimo anno sono stati diagnosticati oltre 373mila nuovi casi, oltre 1000 al giorno. Per il prossimo decennio si prevede che nel 2030 ilsarà la principale causa di morte nelcon 21,6di nuovi casi all’anno.4 febbraio si celebra ilDay, la Giornata Mondiale contro ilpromossa dall’OMS: il messaggio scelto per l’edizione di quest’anno è “I Am and I Will” (“Io ci sono e ci sarò”), un invito a impegnarsi in prima persona nella battaglia contro i ...