Calciomercato | Monza di Berlusconi | 16 acquisti Galliani | ' Siamo da B'

Calciomercato Entella - ufficiale : preso Iocolano dal Monza : CHIAVARI - La carriera si Simone Iocolano continuerà a Chiavari: l'ex giocatore dell' Alessandria saluta il Monza in prestito per andare all' Entella del presidente Gozzi . Ecco il comunicato del club ...

Calciomercato Monza - ufficiale : arriva in prestito Matheus Paquetà : Monza - Cristian Brocchi potrà contare fino a giugno su di un Paquetà : il fratello del più noto Lucas, acquistato questa sessione invernale dal Milan per 35 milioni di euro, si chiama Matheus, è due ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : il Foggia cerca un attaccante - attivissimo il Monza : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato di Serie B entra sempre più nel vivo ma anche quello di Serie C regala grosse emozioni, ecco il punto della rosea. Il Livorno ha l’ok dell’Empoli per Mraz e ha bussato alla porta a Monachello. Il Lecce continua a pensare a Budimir per l’attacco, il Foggia continua a spingere per Calaiò ma prima deve partire uno tra Mazzeo e Iemmello. L’Ascoli lavora per ...

Calciomercato Serie B e Serie C - valzer attaccanti : tentativo del Venezia - Monza scatenato con il fratello di Paquetà e non solo : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A anche quelli di Serie B e Serie C regalano spettacolo, novità importanti nelle ultime ore e valzer di attaccanti, ecco il punto della rosea. Il Padova è attivissimo e prova a chiudere anche per Renzetti e Calvano. L’Ascoli ha chiesto al Sassuolo il prestito di Scamacca, tentativo anche per Coda del Benevento. Il Crotone stringe per Spolli, il Foggia punta ...

Fratello Paquetà al Monza/ Calciomercato - prova per l'attaccante con la squadra di Berlusconi : Il Fratello di Paquetà al Monza è l'ultima sorpresa di Silvio Berlusconi. Il patron della squadra lombarda infatti ha preso in prova l'attaccante 23enne

Calciomercato Monza - arriva Filippo Scaglia : Calciomercato Monza – “L’A.S. Cittadella comunica la cessione del calciatore Filippo Scaglia al Monza 1912. In granata per 5 anni (da gennaio 2014) Scaglia ha collezionato 181 presenze e realizzato 5 gol. La cavalcata promozione nella stagione 2015/16 e due campionati conclusi ai play-off per la Serie A nel 2016/17 e 2017/18, con il rammarico di non averli potuti giocare. A Pippo grazie per quanto fatto con i colori del ...

Calciomercato Monza - ufficiale : presi Fossati - Bearzotti e Marconi : Monza - E' scatenato il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani . Il club brianzolo ha ingaggiato oggi ben tre giocatori, tutti e tre provenienti dalla Serie B. Con il Verona si è chiuso il ...